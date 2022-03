Rihanna se sincera sobre los “desafíos” diarios que está atravesando en su embarazo

La cantante Rihanna no ha dejado de sonreír desde que empezara a pasearse por un sinfín de alfombras rojas luciendo su ya abultada pancita de embarazada.

Comprensiblemente, la afamada intérprete está muy ilusionada y emocionada ante la perspectiva de debutar en la maternidad junto a su pareja, el rapero ASAP Rocky, pero lo cierto es que ella misma ha querido sincerarse sobre los “desafíos” diarios que le está brindando su proceso de gestación ahora que acaba de entrar en su tercer trimestre.

“Sí que he notado el brillo especial del embarazo, pero también tengo esos días en los que me digo: ‘¿De verdad me tengo que vestir hoy?‘. Me está ocurriendo especialmente en el tercer trimestre, cuando me levanto”, ha confesado la estrella del pop en conversación con la revista Elle, en la que, por otro lado, Rihanna ha reivindicado ese afán de superación que despliega en las etapas más complejas de su vida.

“Todo es un desafío, desde vestirme hasta decidir cómo me maquillo. Pero me gustan los retos, me gustan las cosas que me fuerzan a ser más ingeniosa y creativa en diferentes maneras“, ha presumido la también fundadora de la firma de ropa y cosméticos Fenty.

De hecho, Rihanna reconoce que aplicar su maquillaje y demás cosméticos en su rostro le hace sentir que es una “persona normal” en medio de una época de tantos cambios físicos. “El maquillaje me ayuda a sentir que soy una persona normal. Me centro sobre todo en la hidratación y en los contornos de la cara, porque se ha redondeado y ha tomado volumen“, ha señalado.

