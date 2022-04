33 disparos y dos explosiones: tragedia en el Metro agravó la violencia armada en Nueva York; refuerzan aún más la presencia policial y sigue cerrada la estación

Tras ser identificado anoche como “persona de interés”, Frank R. James pasó a ser el posible sospechoso que llevaba una máscara quirúrgica, un casco de construcción y un chaleco de seguridad al generar explosiones y abrir fuego dentro de un tren subterráneo del Metro de Nueva York, en Brooklyn, dejando 29 heridos, cinco de ellos en estado crítico.

La policía dice que el atacante prófugo activó dos granadas de humo y luego sacó una pistola en el vagón, disparando 33 veces antes de huir cuando el tren se detuvo en la estación de la línea R en la esquina de 36th St. y Fourth Ave, poco antes de las 8:30 a.m.

Como resultado hubo grandes retrasos en los trenes de las líneas B/D/F/N/Q/R y W en todo Brooklyn y algunos servicios seguían afectados anoche debido a la investigación de NYPD y el FBI.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Al menos 10 personas fueron baleadas y otras 20 sufrieron lesiones diferentes y fueron reportadas en condición estable. La policía de Nueva York encontró en la escena una pistola Glock 17 de 9 mm con tres cargadores extendidos y una llave de un vehículo alquilado U-Haul. El auto fue encontrado más tarde sin ocupantes en Kings Highway (Brooklyn), a unas pocas millas de la estación donde sucedió el tiroteo masivo, resumió Fox News.

La policía de Nueva York dijo que no estaban investigando el tiroteo como un ataque terrorista, pero que se consideraba un incidente de un pistolero activo y prófugo. Fue descrito como un hombre afroamericano que pesa unas 180 libras (81 kilos) y hasta anoche se desconocía el motivo de su ataque.

Brooklyn subway shooting: Who is the suspect? What we know so farhttps://t.co/4Mrkq9n1j9 — Darius Radzius (@DariusRadzius) April 12, 2022

Anoche la policía de Nueva York publicó fotos de James, pidiendo ayuda del público para ubicar su paradero. No lo nombraron como sospechoso oficial del ataque, pero aparentemente alquiló en Filadelfia la camioneta U-Haul cuya llave fue hallada en la escena. Tiene direcciones de residencia tanto en Wisconsin como en Filadelfia.

La policía también está investigando las publicaciones en las redes sociales hechas por alguien con el mismo nombre. Los textos presentaban sentimientos “preocupantes” sobre la ciudad de NYC, la falta de vivienda y el alcalde Eric Adams, lo que llevó a la policía de Nueva York a reforzar su seguridad, dijo la comisionada de NYPD, Keechant Sewell.

La gobernadora Kathy Hochul estuvo en la escena con Sewell, pero el alcalde Adams no pudo asistir pues sigue en cuarentena tras dar positivo de COVID-19 el domingo. Aunque aislado de la vida pública, anunció que se duplicará el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo, donde ya desde febrero había activado un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia.

“Tenemos que hacer coincidir sus preocupaciones con la seguridad que merecen y la seguridad que necesitan”, dijo Adams en un mensaje a los usuarios, apareciendo de forma remota en Pix11, citó New York Post.