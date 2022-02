Arranca plan de seguridad en el Subway tras violento fin de semana y pedido de presencia policial en madrugadas

Esta semana arrancó formalmente el plan del alcalde Eric Adams para recuperar la seguridad en el Subway de la ciudad de Nueva York, que se ha incrementado en más de 65%, y como colofón de fondo, el fin de semana pasado se reportaron por lo menos ocho ataques en trenes y estaciones, que incluyeron pasajeros apuñalados, golpeados y un par de robos. La mitad de los ataques ocurrieron en horas de la madrugada, dos en la noche y los otros dos en la tarde, siendo Manhattan el condado más afectado, con tres actos violentos, seguido por Brooklyn y El Bronx, con dos agresiones y Queens con un caso, en la estación de Jamaica.

Aaron Donovan, vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), se mostró preocupado por la ola de violencia del fin de semana y dijo que “lo que sucedió este fin de semana no puede ser normal”.

Y mientras la Ciudad está desplegando a unos 2,500 policías que estarán patrullando estaciones y trenes, y 30 equipos de respuesta conjunta, que incluye trabajadores sociales, expertos médicos y siquiátras, para acercarse a desamparados y enfermos mentales y ofrecerles servicios y atención, pasajeros como Julio Monroy están a la expectativa de ver cambios muy pronto.

“Me parece terrible saber que este fin de semana hubo 8 apuñalados en el tren, y espero que las cosas mejoren rápido, porque la verdad uno ya no se siente seguro con tanto loco y desamparados que andan como Pedro por su casa en los trenes”, dijo el colombiano, quien trabaja en el aeropuerto Kennedy, y quien mencionó no haber visto ningún cambio en los primeros dos días del plan.

“Yo sé que esto no se va a arreglar de un día para otro, pero no he visto ninguna novedad en presencia policial, y algo que creo que debe ser prioridad inmediatamente, es que los policías patrullen estaciones y trenes, especialmente en las noche y madrugadas, que es cuando hay menos pasajeros”, dijo el padre de familia, quien agregó que el lunes y el martes en su ruta desde Manhattan hasta Jamaica, Queens, donde se registró uno de los ocho ataques del fin de semana, no vio ni un solo policía ni en los vagones ni en las plataformas. “Yo uso el tren siempre desde las 5:15 de la mañana y llego a mi destino a las 6:20 y no vi a ningún oficial en el camino”.

Los trenes y estaciones de las líneas A, E, 1, 2, N y R, serán las primeras en las que se enfocarán los grupos de apoyo integrados.

Alcalde promete cero tolerancia

El alcalde Eric Adams fue tajante en afirmar que aunque el descuido que por décadas ha reinado en el sistema de transporte público de la Gran Manzana, donde desamparados durmiendo en vagones, gente fumando, pasajeros creando condiciones insalubres y personas entrando sin pagar se volvió parte de la “normalidad”, el problema no se resolverá de la noche a la mañana, pero el comienzo es cero tolerancia hacia esas conductas.

“El sistema (de trenes) no está hecho para ser vivienda, está hecho para ser transporte y tenemos que regresar a esa flosofía básica”, dijo el mandatario local, quien explicó que a partir de ahora se exigirá que todas las personas que viajen en el metro salgan en la última parada de cada línea del tren, y allí, los equipos de ayuda ofrecerán servicios a desamparados.

Los desamparados en los vagones han sido un problema de muchos años

Este martes el Alcalde explicó que el plan de despliegue de los equipos especializados se realizará de manera paulatina, y dijo que el lunes salieron ya los primeros 16 grupos de los 30 que contempla la iniciativa, a las estaciones y trenes y se registraron las primeras acciones.

“Tuvimos contacto con 100 personas en el sistema de transporte… recuerden que se trata de reforzar la ley pero también de un asunto de dignidad”, dijo Adams, mencionando que el plan esta muy bien organizado y que la meta no es perseguir a nadie y que sean expuestos ante cámaras. “Hablamos de consejería, de vivienda, de darle a las personas servicios que necesitan; seamos claros, este es un problema que ha existido por mucho tiempo”.

“Estamos preocupados con ese plan”

A pesar de que el mandatario afirma que el objetivo de su plan de acción en el metro es que regrese el orden y la seguridad para que más pasajeros usen los trenes, y al mismo tiempo conectar a desamparados y enfermos mentales con ayuda, grupos comunitarios aseguran que el plan estigmatiza y criminaliza a las personas sin hogar y a quienes tienen enfermedades mentales.

“Estamos preocupados con ese plan porque se basa en criminalización y estrategias policiales para abordar algo que es fundamentalmente una crisis de salud mental y de vivienda”, aseguró Jacqueline Simos, de la Coalición de los Desamparados de Nueva York.

Danny Pearlstein, director de políticas de la organización Riders Alliance, se mostró alarmado con los actos violentos del fin de semana e insistió en que el plan de seguridad en el metro debe tener un componente de mejor prestación del servicio.

“Los ataques al metro de este fin de semana muestran que la seguridad de los pasajeros es más que terminar con la falta de vivienda en el transporte público, por importante que eso sea”, dijo el activista.

“La gobernadora Hochul debería operar trenes más frecuentes para reducir las largas esperas en las plataformas y los tiempos de viaje, y dar a más pasajeros más razones para tomar el metro. La lección de la generación pasada es que las políticas que aumentan el número de pasajeros del metro también hacen que el sistema sea más seguro”, agregó.

Los 8 ataques reportados el fin de semana en el Subway: