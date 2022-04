Pablo Montero asegura que siente la presencia de Vicente Fernández durante las grabaciones de ‘El último rey’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Pablo Montero encargado de interpretar a Vicente Fernández en la serie ‘El último rey’ afirma que ha sentido la presencia del fallecido ‘Chente’. El también actor conoció al ‘Charro de Huentitán’ cuando tan solo era un pequeño de 5 años. Agregó que para la fecha siente que es una completa bendición poder ser parte de este proyecto que trata de la vida del ícono de la música en México y varias partes del mundo.

“Cada quien tiene sus vivencias. Yo cuando estuve haciendo ‘El adiós del soldado’ te lo juro que yo sentía que él estaba ahí porque sabe cuanto quería yo esa canción, cuanto la admiraba, y fue un regalo de Dios y un regalo de él. Él ha de estar muy contento de lo que estamos haciendo”, dijo Montero en ‘Despierta América’.

“Un tornado nos levantó las carpas y entonces decíamos nosotros: ‘Es Don Vicente echándonos la mano. Hoy cayó una granizada en el rancho, son cosas tan anecdóticas”, expresó Juan Osorio, productor de la serie ‘El último rey’.

Montero siente que en vida el fallecido ícono de la música mexicana fue como su segundo padre. Por ello, considera que aunque no esté físicamente igual sigue manteniendo su bendición, lo que ha hecho que en diversas oportunidades durante las grabaciones terminen saliendo tal cual como fue en la vida real.

“Cuando estaba yo ahí sentía la bendición, por eso salió tan exacta la escena cuando las comparamos. Los movimientos, cuando se volteaba, cuando se sentaba, todo quedó mágico. Son cosas muy bonitas”, mencionó. View this post on Instagram A post shared by Pablo Montero (@pablomoficial)

Hace pocos días Montero manifestó en su cuenta personal de Instagram que siempre sentirá gran admiración y amor hacia ‘Chente’.

“La conexión, la admiración y el amor por ti que me inculcaron mis padres nunca va a cesar. Yo a mis 5 años y Vicente en la casa de la Guayabos de Torreón. 1975. Siempre estarás en mi corazón, Vicente”, escribió el artista de 47 años. View this post on Instagram A post shared by Pablo Montero (@pablomoficial)

