“El Último Rey” bioserie no autorizada de Vicente Fernández se estrenó pese a demanda de la familia

A pesar de los esfuerzos de los Fernández de detener el estreno de “El Último Rey”, Televisa emitió este lunes, 14 de marzo, por el canal Las Estrellas, el primer episodio de esta serie sobre la vida del fallecido cantante Vicente Fernández.

En un comunicado firmado por María Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, quien fuera esposa de Vicente y madre de sus hijos, expresó el sentimiento de impunidad que experimentó y recordó la forma en que Televisa buscó que el cantante le cediera los derechos para contar su vida de forma gratuita.

Además, dio por hecho de que si su esposo estuviera aún presente estaría de su lado, por lo que refrendó la negativa para el lanzamiento de la serie.

“Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie, desde octubre, y la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera, me estuviera ayudando y apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola, si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público, que me apoya y creo mucho en las leyes, que también es muy importante”, refirió Cuquita sobre la orden judicial que emitieron para que el proyecto no siguiera adelante.

La mamá de Alejandro Fernández también negó que las acciones legales de su familia contra la televisora sean actos de censura y tachó a la empresa de cometer ilegalidades y de querer “sacar dinero a la mala”.

“Televisa quiso que Vicente Fernández les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas, sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó, me dijo: ‘Cuquita, estos no tienen llenadera’”, afirmó la viuda del “Charro de Huentitán”.

Por ello, un juez ordenó a Televisa suspender la transmisión de la serie y notificó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que, en el ámbito de su competencia, no permitiera la salida de dicho contenido ni para que la televisora utilice la concesión que le dio el Estado mexicano, para difundirlo.

De acuerdo a los informes, todas las partes involucradas en el juicio habían sido notificadas de la orden, incluida TelevisaUnivision, sin embargo, la televisora aseguró que no había recibido notificación judicial alguna que les impidiera la presentación de su serie, por lo que la transmisión seguía en pie, y así sucedió.

El primer capítulo narró los momentos de angustia que vivió el intérprete de “Mujeres Divinas” cuando fue notificado del secuestro de su hijo, Vicente Fernández Jr., en 1998 cuando él estaba dando un concierto.

“El último rey: El hijo del pueblo”, protagonizada por el cantante Pablo Montero, narra la vida del llamado “Charro de Huentitán”, basada en la biografía no autorizada realizada por la escritora y periodista argentina Olga Wornat, titulada como “El último rey”.

Dicho libro fue publicado días antes de la muerte de Fernández, y la familia del cantante hizo declaraciones públicas en contra del trabajo que la periodista había concretado.

Poco después, Televisa anunció que llevaría a cabo una serie producida por Juan Osorio basada en dicho escrito. Pero este no era el único proyecto audiovisual que se estaba planeando sobre Vicente.

En septiembre del 2021 se anunció que Jaime Camil protagonizaría la versión autorizada por los familiares de la vida del intérprete de “Volver”, que estaba llevando a cabo la productora Caracol Televisión y Netflix.

