Ex esposa de Alejandro Fernández se desliga de ‘El Último Rey’: dice no haber colaborado con la autora del libro en el que se basa la serie

No cabe duda de que la vida del fallecido Vicente Fernández, con todas sus luces y sus sombras, podría servir como argumento para varias películas y, de hecho, en la actualidad se están preparando dos series paralelas sobre el cantante mexicano: una que distribuirá Netflix, responsable del popular biopic sobre Luis Miguel, y otra a cargo de Televisa que no cuenta con la aprobación de su familia.

La viuda de Chente ha emprendido acciones legales para detener el proyecto, titulado ‘El Último Rey’, porque considera que está “abusando” del nombre y la memoria de su desaparecido esposo. Doña Cuquita también ha aclarado por medio de Instagram que cuenta con el apoyo incondicional de todos sus hijos y que ninguno de ellos se plantea aceptar dinero a cambio de colaborar con los guionistas y productores.

En ese sentido, la ex de Alejandro Fernández -uno de los cuatro hijos del matrimonio- ha querido aclarar que ella siempre ha respetado los deseos de su antigua suegra, que es además la abuela de sus hijos. Ximena Díaz sostiene que, en contra de lo que se ha rumoreado, ella no le proporcionó información a la autora del libro en que se basa la serie.

Su postura ha sido mantenerse al margen de la polémica, pero ha querido dejar claro que jamás participaría en algo con lo que supiera que haría daño a otra persona, en especial a los seres queridos de El Potrillo, padre de su hijo Emiliano y su hija Valentina.

“Lo único que sé es que, con tu familia, con razón siempre“, ha asegurado Ximena. “Hace años que yo me separé y tengo mi vida aparte. ¿Quién habla del ex? Es un tema cerrado. Solo respeto y amor al padre de mis hijos y a una familia política que será mi familia hasta el día que me muera y que los amo con todo mi corazón“, ha añadido en un directo de Instagram.

Más sobre Vicente Fernández:

Abogados de la familia Fernández acusan a Televisa de violar la ley al transmitir la bioserie no autorizada de Vicente Fernández

TelevisaUnivision gana amparo para transmitir “El Último Rey”, la serie de Vicente Fernández

Olga Wornat defiende la bioserie de Vicente Fernández de TelevisaUnivision: “Lo siento como un burdo intento de censura”