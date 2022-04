Rihanna revela que mantuvo a ASAP Rocky en la ‘friend zone’ por un largo tiempo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pocos saben cómo se gestó la relación entre Rihanna y el rapero A$AP Rocky o qué hizo él para que ella dejara de verle como un simple amigo. Tradicionalmente la cantante se ha mostrado muy reservada acerca de sus relaciones sentimentales, más aún a raíz de su ruptura con Chris Brown tras la agresión que sufrió a manos suyas en 2009, pero ahora ha dado algunas pistas acerca del largo camino que ha recorrido junto al que será el padre de su primer hijo.

“La gente no sale de la ‘friend zone’ muy fácilmente conmigo“, ha asegurado Rihanna, de 34 años, a la revista Vogue. “Me llevó un tiempo superar lo mucho que le conozco y lo mucho que él me conoce, porque también sabemos los problemas con los que podemos encontrarnos”.

La artista y empresaria conoció a su actual pareja en 2012, cuando grabaron juntos el sencillo ‘Cockiness’, y todos sus allegados -incluido su mánager- se dieron cuenta de que él debía de gustarle al menos un poco cuando se tomó ciertas libertades en la gala de los MTV VMAs.

“Me agarró el trasero en el escenario. ¡Eso no había formado parte del ensayo! No sabía cómo se le había ocurrido hacer algo así“, ha recordado Rihanna. Para sorpresa del resto del mundo, la artista no le hizo pagar caro su atrevimiento.

Rihanna insiste en que el atrevido rapero ya forma parte de su familia, sin necesidad de que haya un anillo de compromiso de por medio, gracias a todo el tiempo que pasaron juntos durante la pandemia y al viaje que emprendieron en un autobús de Los Ángeles a Nueva York en el verano de 2020, en el que ella se dedicó a preparar comida en una parrilla y él a teñir camisetas.

Para las fiestas de fin de año de 2020, los dos viajaron a Barbados, de donde es originaria Rihanna y el papá de Rocky, para que el rapero conociera formalmente a la mamá de la cantante, Monica Braithwaite, cuya aprobación no es fácil de ganar.

“Mi madre sabe leer muy bien a la gente. Primero observa y luego se mueve lentamente. Supongo que yo también soy así”, ha asegurado. “Hay algunos chicos con los que he salido a los que ella ni siquiera ha mirado hasta el día de hoy. Pero le encantó Rocky desde el primer momento“.

En contra de lo que pudiera parecer a primera vista, la vida de Rihanna junto a A$AP Rocky resulta relativamente sencilla, aunque sean dos grandes estrellas de la música: “Me encantan las cosas normales, pero también las grandes aventuras. No hay tonterías pretenciosas, vivimos solo nosotros. Siento que puedo hacer cualquier cosa a su lado”. View this post on Instagram A post shared by Rihanna Navy Manaus (@rihannanavymanaus)

