Presunto responsable del ataque al metro de NYC avisó a la policía de su ubicación; estaba en un McDonald’s

El hombre acusado de dispararle a 10 personas en un tren subterráneo de Brooklyn fue arrestado el miércoles y acusado de un delito federal de terrorismo después de que el mismo sospechoso llamara a la policía para que fuera a buscarlo, según informaron las autoridades.

Frank R. James, de 62 años de edad, fue detenido unas 30 horas después del tiroteo en un tren en hora pico, que dejó a cinco víctimas en estado crítico y a la gente de la ciudad nerviosa.

Frank James, presunto autor del tiroteo en el metro de Nueva York, podría recibir cadena perpetua https://t.co/aqLg05nvts — El Diario Nueva York (@eldiariony) April 14, 2022

James estaba esperando la lectura de cargos relacionados con ataques terroristas u otros ataques violentos contra los sistemas de transporte público y conlleva una sentencia de hasta cadena perpetua, dijo el fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace.

Por el momento se desconoce si James, quien es de Nueva York pero ha vivido recientemente en Filadelfia y Milwaukee, tiene un abogado o alguien más que pueda hablar por él. Un cartel pegado a la puerta del apartamento de James en Milwaukee pide que todo el correo se entregue en un apartado postal.

Frank James, escoltado por la policía. (Foto: David Dee Delgado/Getty Images)

James, vestido con una camiseta azul y pantalones marrones y con las manos esposadas a la espalda, no respondió a los gritos de los periodistas mientras la policía lo escoltaba a un automóvil unas horas después de su arresto.

La policía había lanzado un esfuerzo masivo para encontrarlo, dando a conocer su nombre y emitiendo alertas de teléfono celular.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

El miércoles recibieron un aviso de que estaba en un McDonald’s en el vecindario East Village de Manhattan, según dijo el jefe de departamento Kenneth Corey.

El informante era el mismo James, y les dijo a las autoridades que fueran a buscarlo, dijeron dos agentes de la ley, quienes no están autorizados para hablar sobre la investigación en curso, pero lo hicieron bajo condición de anonimato a Fox5.

James se había ido cuando llegaron los oficiales, pero pronto lo vieron en una esquina concurrida cercana.

Cuatro autos de policía doblaron una esquina, los oficiales saltaron y, pronto, James estaba esposado mientras una multitud miraba. The suspect in the Brooklyn subway shooting is now in custody. NYPD Commissioner Keechant Sewell telling reporters:



“We were able to shrink his world quickly. There was nowhere else for him to run.”

@ChrisJansing and @PeteWilliamsNBC have more on the suspect Frank James. pic.twitter.com/UOUx5Vplbt— Hallie Jackson NOW (@HallieOnNBC) April 14, 2022

El comisionado de policía Keechant Sewell dijo que las autoridades “pudieron encoger su mundo rápidamente. No había ningún lugar para que él corriera”, dijo.

