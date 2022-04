Manny Cruz y Michael Stuart confiesan qué les preocupaba antes de entrar a ‘Tu Cara Me Suena 2’

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Manny Cruz y Michael Stuart serán Mario Domm y Samo del grupo ‘Camila’, este próximo domingo en ‘Tu Cara Me Suena 2’, los acompañamos en exclusiva a uno de los ensayos y ambos nos confiesan qué les preocupaba antes de entrar al reality de los domingos de TelevisaUnivision.

¿Qué? Cómo sería convivir con otros artista, colegas, a quienes en su mayoría no conocían o por lo menos no en la profundidad con la que hoy lo hacen. Pero que cuando comenzaron a convivir con sus otros compañeros, Sherlyn, Kika Edgar, Helen Ochoa, Ninel Conde, Christian Daniel y Yahir, se diluyó por completo.

“Yo descubrí el ser humano que es Manny, lo veo en la línea mía, no estamos pendientes a otras cosas, tiene a Dios siempre en frente. No estamos en tiempo de enemistad, de meternos en cuchillazos, la industria de la música es horrible, el lado oscuro, y me tenía preocupado que no se si quería seguir, y llegar aquí, y encontrarme con tipos como Manny y el resto de los compañeros fue maravilloso“, explica Michael Stuart.

Y ese sentimiento es parecido al de Manny Cruz, quien dice lo siguiente: “Ver la calidad humana tuya, en tu corazón como eres con tu familia, con tus hijos, yo también estaba un poquito preocupado con la competencia, como que iban a existir egos, no sabía con qué tipo de artistas me iba a involucrar, y ver a Michel la calidad de persona qué es él me llena de muchísima satisfacción“.

Es que ambos son divertidos, tienen el chiste rápido e inocente todo el tiempo, y sobretodo con un gran compañerismo, Manny y Michael se enfrenta a hacer el primer dúo de la segunda temporada del reality de los domingos de Univision. No solo ese desafío, sino que aunque han trabajado toda la semana para sonar perfecto juntos, serán calificados por separado.

¿Tienen una ventaja ellos dos de haberles tocado el dúo mexicano? Sí y no, Manny cuando comenzó su carrera y Michael cuando Camila empezó a sonar por todos lados, interpretaron las canciones de ellos en sus shows.

“La diferencia es que en ese momento lo cantábamos como nosotros, ahora nos toca hacerlo como ellos“, explica Manny.

Y también agrega que por eso siente que no pudo tener mejor compañero para hacerlo que alguien a quien quiere y admira. “Saber que eres tú que me acompaña me llena de placer“, le dice Cruz a Stuart.

Lejos de lo que pueden decir, el apoyo entre ellos se nota, y la admiración también entre estos dos cantantes caribeños: “Manny puede hacer el trabajo de Mario súper cómodo, ha hecho cosas más difíciles como Bisbal que eran varias cosas a la vez“, explica Sturat.

Este Domingo de Pascuas, a las 8/7 PM Centro por Univision y a las 9 PM por el cana de Las Estrellas, Manny y Michael serán Camila, pueden ambos perder o solo uno de los dos ganar.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A MANNY CRUZ Y MICHAEL STUART EN VIDEO:

MIRA AQUÍ ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•‘Tu Cara Me Suena 2’: Christian Daniel, Helen Ochoa y Michael Stuart hablan del reto de ser otros

•Manny Cruz del primer lugar al último en ‘Tu Cara Me Suena 2’: “Cada quien con su opinión, yo me divertí”

•‘Tu Cara Me Suena 2’: Helen Ochoa gana la tercera gala por sus compañeros, y no por los jueces