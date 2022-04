Promesa de la Selección Argentina dijo que CR7 es el mejor de todos los tiempos y desató la furia en el sur [Foto]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Nuevamente Cristiano Ronaldo apareció en todo su esplendor para evitar que el Manchester United volviera a tropezar en la Premier League, esta vez contra el colista Norwich en Old Trafford. Su hat-trick le dio la vuelta al mundo y motivó a que el argentino Alejandro Garnacho lo colocara como el mejor de todos los tiempos.

El pibe Garnacho tiene 17 años de edad, nació en Madrid y es de padres argentinos. Ya estuvo en la convocatoria de la Selección Argentina de mayores en la última fecha FIFA. Este sábado estuvo por primera vez en el banquillo del Manchester United, y aunque no ingresó al terreno, se llevó un lindo recuerdo.

Cristiano Ronaldo, que marcó su hat-trick 60 como profesional frente al Norwich en la victoria 3-2, le regaló el balón del juego al juvenil que juega como extremo por izquierda. El chico subió una foto del momento emblemático y lo que más llamó la atención fue el caption: “Greatest of all times” con el emoji de la cabra. Lo que significa mejor de todos los tiempos.

Ese post recibió enseguida muchos comentarios defendiendo a Messi y Maradona como los mejores de todos los tiempos y Sergio ‘Kun’ Agüero le dejó el comentario más viral: “Porque todavía no jugaste con el mejor pa, Leo Messi”, con el emoji de una carita con lentes.

Garnacho ya había jugado tres partidos con la selección española Sub18 y ahora recibió el llamado de la mayor de Argentina. Puede jugar con cualquiera de los dos países hasta que debute con alguna de las dos de manera oficial.

Incluso en su experiencia como seleccionado en la Albiceleste se fotografió con Messi y lo llamó ídolo. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Garnacho (@garnacho7)

Cristiano Ronaldo llegó también a 15 goles esta temporada en la Premier League y el tercero fue para poner cifras definitivas al 75’ con este bombazo de tiro libre que le sacudió las manos al guardameta Tim Krul. CRISTIANO RONALDO GETS HIS HAT-TRICK IN STYLE. 🔥



(🎥 @TelemundoSports) pic.twitter.com/aUizcniP3v— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 16, 2022

Ahora Manchester United vuelve a meterse en la pelea por el cuarto puesto que da cupo a la UEFA Champions League. Aprovecharon la caída del Tottenham y se pusieron a tres puntos de los dirigidos por Antonio Conte. The race for top 4 took another turn. 🍿 pic.twitter.com/ngN2ebLtSO— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 16, 2022

