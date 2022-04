Cambio radical: Julio Lamas finaliza su carrera como entrenador de baloncesto para probar con el fútbol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Julio Lamas, quien condujo las selecciones de Argentina y Japón, así como los clubes Tau Cerámica, Real Madrid y Alicante, anunció este sábado el fin de su carrera como entrenador de baloncesto para probarse en el fútbol como ayudante de Abel Balbo.

“Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol”, escribió el exentrenador profesional nacido hace 57 años en Buenos Aires.

Hola a todos! Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer. pic.twitter.com/9hm0peAMIY — Julio Lamas (@Juliolamas1) April 16, 2022

Balbo, exfutbolista con trayectoria en la selección albiceleste, se ha lanzado como entrenador y se conjetura que es candidato para dirigir a San Lorenzo de Almagro, cuyos directivos destituyeron la semana pasada a Pedro Troglio.

En su carta de despedida Lamas, dedicó agradecimiento público a su madre, María Vicenta, su mujer, Alejandra Rebora, y su tutor en el baloncesto, León Najnudel.

“El deseo de agradecer. En primer lugar a tres personas: Mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; y Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo”, añadió en su emocionada carta.

Luego, un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. A sus directivos. A todos los compañeros que tuve en cada uno de los cuerpos técnicos que conformamos. pic.twitter.com/xH2hES55Gn — Julio Lamas (@Juliolamas1) April 16, 2022

Lamas dirigió a la selección japonesa en los Juegos Olímpicos disputados el año pasado en Tokio.

Recordó el comienzo de su carrera, en la década de los años 80, en el Deportivo San Andrés. “Ahí fue cuando me enamoré del básquet, de enseñar y de ser parte de un equipo“, dijo. Poco después se convirtió en ayudante de León Najnudel en el Sport Club Cañadense.

En más de 30 años de carrera, Julio Lamas dirigió en Argentina además Olimpia, Boca, Obras Sanitarias, Ben Hur de Rafaela, Libertad de Sunchales y San Lorenzo.

En Argentina tuvo dos etapas en el banquillo de la selección, primero entre 1997 y 1999, y luego de 2011 a 2014, lo que lo tornó uno de los arquitectos de la llamada ‘Generación Dorada’.

