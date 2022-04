Por primera vez en la historia Real Madrid remonta en Sevilla y continúa a paso de campeón de la mano de Benzema [Videos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Real Madrid sigue con pasos agigantados para la conquista de la Liga Española y este domingo consiguió una victoria crucial 2-3 ante Sevilla luego de una épica remontada que lo mantiene con una diferencia de +15 con respecto al FC Barcelona, que aún tiene dos juegos pendientes.

El Madrid supo reponerse a los goles tempraneros de Rakitic al 21 y Lamela cuatro minutos más tarde, con los cuales muchos daban por sentado el encuentro. Pero ahí fue donde apareció la garra merengue para emparejar las cosas.

RAKITIC BEAUTIFUL FREE KICK 🤩 pic.twitter.com/m0DXReyHyi — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2022

SEVILLA MAKES IT 2-0 OVER REAL MADRID 😵 pic.twitter.com/MlxzgE0KEX — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2022

Pero el líder fue más y comenzó la respuesta en el 50′ cuando Rodrygo definió ante Bounou luego de un centro de Carvajal y marcó por segundo partido consecutivo, tras el gol que había anotado en la semana en la eliminatoria de los cuartos de final ante Chelsea. Rodrygo gets Madrid back in the match! 💪 pic.twitter.com/vnRxaZqjSE— ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2022

Al 74 llegó la gran polémica del encuentro cuando en uno de los muchos centros que lanzó el Madrid al área del Sevilla Vinicius Jr. bajó la pelota con una presunta mano y mandó el balón al fondo de las redes. El tanto fue revisado por el VAR y posteriormente anulado, no sin las quejas de los jugadores blancos. NO GOAL FOR VINI 😱 pic.twitter.com/QfGYpaQTiy— ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2022

Seguidamente, Ancelotti movió sus piezas desde el banquillo y una de ellas terminó por darle la igualdad 2-2 al 83′ cuando nuevamente un centro rastrero fue empalmado por Nacho Fernández. MADRID STORM BACK FROM 2-0 DOWN TO TIE IT! 👑 pic.twitter.com/hPgqUjCPet— ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2022

Pero el Real Madrid no se iba a conformar solo con el empate y la fórmula ya comprobada en par de ocasiones iba a funcionar una vez más cuando una internada por la derecha terminó con un balón rastrero para Benzema, quien controló en el punto penal y puso a gozar a todo el Real Madrid en el tercer minuto de agregado. WHO ELSE BUT KING BENZEMA!!



REAL MADRID PULL OFF THE COMEBACK 🔥🔥 pic.twitter.com/ifVeYMLJn4— ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2022

La remontada que concretó el Real Madrid fue la primera en el Sánchez Pijuán de la ciudad de Sevilla tras ir perdiendo por dos goles en toda su historia. Anteriormente, los merengues solo habían conseguido un empate y 21 derrotas.

De esta manera, Real Madrid llega a 75 puntos en 32 compromisos producto de 23 triunfos, seis empates y tres reveses mientras que el Sevilla se ubica tercero con 60 puntos compartiendo la posición con el Atlético de Madrid.

