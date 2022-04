Al Pacino estaría saliendo con una mujer 53 años menor que él

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor Al Pacino estaría saliendo con una mujer que es 53 años menor que él. Se trataría de un relación amorosa que pudo haberse consolidado desde que comezó la pandemia en el 2020. Por ello, se cree que la pareja tenga saliendo más de dos años, según Page Six.

Noor Alfallah sería la mujer con que está saliendo con el reconocido actor de Hollywood, bien dicen que para el amor no hay edad y de ser cierto esta pareja no es la excepción debido a que la fémina tiene 28 años y él 81.

Alfallah también es reconocida por ser la ex de uno de los vocalistas de los Rolling Stones, estamos hablando de Mick Jagger de 78 años, por lo que no sería la primera vez que ella salga con un hombre que le lleve tanta edad de diferencia.

Tras esta relación, la prensa internacional se ha encargado de dejar claro que a ella le gustan los hombres un poco mayores, que sean reconocidos en el mundo del entretenimiento y que también tengan una buena posición económica. Sin embargo, ella es la sucesora de un buen patrimonio familiar.

No obstante, ha sido dudoso creer que Noor Alfallah solamente los busque por el dinero porque es proveniente de parientes adinerados de kuwaití-estadounidense. Anteriormente, salió con un inversionista de 60 años y pudiera ser que también estuvo con Clint Eastwood de 91, aunque nunca fue confirmado, se dice que era amigo íntimo de la familia.

Hace algunos días los rumores sobre una relación entre Alfallah y Pacino tomaron fuerza cuando el actor de cine Jason Momoa realizara una publicación donde se ve parte de un grupo de amigos compartiendo juntos y sale uno al lado del otro. View this post on Instagram A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies)

Noor Alfallah es la vicepresidenta de Lynda Obst Productions en Sony, además es productora de cine y también de documentales. View this post on Instagram A post shared by Noor (@nooralfallah)

En el caso del actor bastante recordado por su personaje de ‘El Padrino’, no sería la primera vez que lo verían saliendo con una persona tan joven y es que antes de la mencionada mujer, él estuvo con la actriz israelí Meital Dohan, quien tendría cerca de 42 años, por lo cual se cree que tenga una gran atraccón por féminas mucho menor que él.

