Raúl de Molina confirma que le dio COVID en sus vacaciones: “Pensé que me iba a morir”

Se acabó el misterio sobre las prolongadas vacaciones de Raúl de Molina, este lunes al comienzo de ‘El Gordo y la Flaca’, confirmó que le dio COVID en Madrid: “Pensé que me iba a morir”.

“Los extrañaba a todos… Yo estaba de vacaciones en Madrid, me iba dos semanas y de momento me dio lo que no me pasó en dos años, me dio COVID… De todos los lugares que me podía dar Covid que me diera en Madrid, fue una de la mejores ciudades”, comenzó explicando Raúl de Molina, quien fue recibido por su compañera, Lili Estefan con una fiesta.

Este lunes al comienzo de ‘El Gordo y la Flaca’, De Molina explicó porqué su ausencia se extendió más de la cuenta y cómo enfrentó aquello a lo que tanto miedo le tenía: el COVID.

“Uno de los días estaba con mi máscara, fui donde estaban lanzando un libro, me faltaba el aire, me pareció raro, me quito a máscara y me siento bien… Cuando llego a la noche en el apartamento donde me estaba quedando, me hago una prueba y me da positiva“, siguió explicando.

Sin embargo, dijo que su esposa Mili se percató que el test estaba vencido desde enero y De Molina llamó a un amigo para que lo ayudara con proveerle pruebas. Se hizo dos y le dieron negativas.

“Tomamos vino, al otro día me subió la presión bastante, llamé al doctor Juan, me hago otra prueba y da negativo. Al día siguiente salgo a almorzar, tomamos 3 botellas de vino con unos amigos… Me voy caminando y me empieza a faltar un poquito el aire, me hago otra prueba y da negativo“, es decir que, hasta el momento, salvo la que estaba vencida todas le seguían diciendo que no tenía COVID

Sin embargo, la verdad llegó el día que se hizo el test oficial para poder regresar a Estados Unidos como fin de unas vacaciones que hasta ese momento solo era de ‘falsas alarmas’.

“Cuando me hago la prueba me sentía de maravillas, me llega y me da positivo“, le explicó a Lili y los televidentes. Fue en ese momento, cuando para él, que hasta antes de saberlo se sentía bien, comenzó la pesadilla.

“Pensé que me iba a morir, me puse nervioso, mi esposa estaba perfectamente bien… El jueves, cuando me sale negativo me tomé unas pastillas que supuestamente te quita el COVID, lo bueno que tiene Madrid es que no me podía regresar, pero si tienes COVID, y no tienes síntoma puedes salir con máscara. El miércoles me hago la prueba y salgo ya negativo, mi esposa amanece con fiebre pero sale negativa y nos pudimos volver“, siguió el Gordo detallando toda su aventura con el virus.

Como hemos visto a los largo de estos más de dos años, desde que comenzó a pandemia, De Molina estaba obsesivo y temeroso de que le diera. Muchas veces peleó con Lili al aire por el tema y lo precavido del ex paparazzi.

“Yo pensé que me iba a morir o algo, llamé al doctor en Estados Unidos, que me dijo que me mida el oxígeno, la fiebre y estaba bien entonces me dijo que no fuera a ningún hospital“, dijo.

De Molina también tuvo un mensaje para los que se preguntaban por qué tenía unas vacaciones tan largas o tan seguidas, en especial, la respuesta parecía ser para sus compañeros de la compañía. “Mucha gente que se ha preocupado por mí, hay gente en Univision que tiene más vacaciones que yo, pero no se dan cuenta, estuve solo 5 días más de lo planeado“.

Siguiendo con el tema, pese al bullying que le estaban haciendo sus compañeros, incluida Lili, por hablar tanto sobre su COVID, Raúl siguió explicando la razón por la que él cree que esta vez sí cayó:

“Pienso que me dio por una razón, por los últimos dos años estoy tomando una serie de medicina, vitaminas, y lo estaba pasando tan bien en España, que no lo tomé por 6 días y me dio el COVID… Al fin y al cabo salí bien de todo esto“.

Raúl aprovechó para agradecer a sus compañeros y en especial a la productora ejecutiva del show, Mariela Cardona, quien dijo que estuvo apoyándolo todo el tiempo.

¿Alguna secuela? Por el momento, solo la mano derecha que la tiene dormida.

MIRA AQUÍ PARTE DEL REGRESO DE RAÚL DE MOLINA LUEGO DEL COVID:

