Christian Nodal confirma que no le ha pedido el anillo de compromiso a Belinda

La periodista Nelssie Carrillo compartió un video en el que se puede ver a Christian Nodal además de pensativo, triste, por admitir que dejará México. Parece que la falta de seguridad no le gusta al cantante y tampoco le gusta el sentirse siempre expuesto. No le gusta que sepan donde vive, donde están sus casas o sus pertenencias. Y esta razón parece que lo ha motivado a volver a Los Ángeles, en donde dice, sus pertenencias no generan ningún inconveniente.

Después de decir esto leyó uno de los comentarios de sus fans, y ahí le decían que dejarán de preguntarle por el anillo de Belinda, sobre todo porque él, se sabe, no se lo ha pedido a la cantante. Y además de haberse reído con el comentario, admitió que en efecto no sólo no se lo ha pedido, sino que no se lo pedirá.

Recordemos que esta joya tiene un valor de más de tres millones de dólares.

El público que sigue a la periodista ha reaccionado a las declaraciones de Christian Nodal y aseguran que entienden mucho la lógica con la que opera a la hora de decidir dejar de vivir en México. “Pues no le encuentro fallas a su lógica. Sin contar los haters que van a llegar a descargar sus frustraciones… Suéltalo ya… ese vídeo está súper editado”.

Sobre la salud de su mamá, el ex de Belinda dice que ella ya se encuentra mejor y disfrutando de la vida en la playa.

Después se lee uno que otro comentario sobre la apariencia del cantante y de cómo Belinda logró que sus fans lograran ver al joven intérprete guapo: “Esa Belinda logró que miraramos guapo a Nodal, cuando estaba con ella, pero ahora se nos cayó el pañuelo de los ojos. Está bien Federico”.

Cabe mencionar que actualmente Nodal parece haber regresado a Instagram, aunque aún cuenta con pocas publicaciones, y muchas de estas parecen más laborales que personales.

¿Qué se sabía sobre la mamá de Nodal y su enfermedad?

La mamá de Christian Nodal compartió hace algunos días atrás, en sus redes sociales, que estaba ingresada en el hospital. Ahora Cristy, como se llama la madre del famoso intérprete, ha aclarado por fin cuál era el problema al que se enfrentaba para añadir que ha vivido un auténtico milagro en primera persona que ni siquiera sus médicos terminan de creer, según destachó Showbiz.

A través de sus historias de Instagram, Cristy ha explicado que fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon y que el único tratamiento posible era una operación de urgencia. Sin embargo, en la última batería de pruebas que se le realizó antes de dicha intervención, los médicos descubrieron que el tumor había desaparecido como por arte de magia.

“Gracias Dios por esta oportunidad de vida. Sé que muchas personas están orando por mi salud, ¡lo cual agradezco de corazón! Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y que tenían que operar de inmediato“, compartió Cristy Nodal.

La señora Nodal reiteró que ella nunca perdió la fe en que Dios la ayudaría y finalmente lo ocurrido le ha dado la razón. El propio equipo médico ha quedado atónito ante su asombrosa recuperación.

“Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano“, señaló la madre del antiguo novio de Belinda.

Esta no es la primera vez que Cristy se enfrenta al cáncer. Según ha relatado en esa misma publicación, en 2018 tuvo que librar su primera batalla contra la enfermedad y en la actualidad todavía lidia con varias de las secuelas.

“Las personas que me siguen desde hace años y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché por estar bien”, aseveró. “Hace tres años empecé a batallar con el estóma

