Delta, American, United y otras aerolíneas que están anunciando que las máscaras son opcionales ante la anulación de mandato

Tras el fallo de un juez de un tribunal de distrito de EE.UU., el lunes, la administración del Presidente Joe Biden anunció que la Administración de Seguridad del Transporte ya no hará cumplir el mandato federal que requiere máscaras en todos los aeropuertos de EE.UU. y a bordo de aviones.

Ante los nuevos anuncios las compañías están dando a conocer sus nuevas políticas sobre el uso opcional de mascarillas:

Delta Airlines comunicó:

“Con vigencia inmediata, las máscaras son opcionales para todos los empleados del aeropuerto, miembros de la tripulación y clientes dentro de los aeropuertos de EE.UU. y a bordo de todos los aviones a nivel nacional, así como en la mayoría de los vuelos internacionales”.

La aerolínea recomienda estar atentos a nuevos avisos ante los cambios rápidos en la información y sugiere a empleados y clientes continuar usando máscaras KN95, si así lo desean, para estar más protegidos.

United Airlines:

“Ya no se requieren máscaras en United Airlines en vuelos nacionales, vuelos internacionales seleccionados (dependiendo de los requisitos de máscara del país de llegada) o en los aeropuertos de EE. UU.”.

United señaló que “Eso significa que nuestros empleados no deberán llevar más barbijo ni imponérselo a los pasajeros, en la mayoría de los casos”, pero recordaron que los CDC recomiendan fuertemente usar tapabocas en el transporte público.

American Airlines:

La compañía señaló que “ya no se requerirán máscaras faciales para nuestros clientes y miembros del equipo en los aeropuertos de EE. UU. y en vuelos nacionales”.

Pero también recomienda su uso opcional: “Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. continúan recomendando que las personas usen una mascarilla facial en ambientes cerrados de transporte público; sin embargo, no se exige que sean usadas en ambientes de aeropuertos ni en su vuelo, a menos que exista una jurisdicción individual que las exija”.

Southwest Airlines:

“Ya no se requieren máscaras a bordo de Southwest Airlines o en la mayoría de los aeropuertos, pero ciertas ciudades, estados y países aún pueden requerir máscaras. Alentamos a las personas a tomar la mejor decisión para apoyar su bienestar personal y verificar las políticas de máscaras del aeropuerto local cuando viajan. Además, Southwest seguirá respaldando la comodidad de quienes viajan con nosotros ofreciendo capas adicionales de protección”.

Alaska Airlines:

JetBlue:

JetBlue señaló: “De acuerdo con la sentencia del tribunal federal del lunes y la guía de la TSA, el uso de mascarillas ahora será opcional en JetBlue dentro de los EE. UU. Aunque ya no es necesario, los clientes y miembros de la tripulación pueden seguir usando mascarillas en nuestras terminales y a bordo de nuestros aviones”.

