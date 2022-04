Karina Banda eleva su atuendo con dos elementos fashion: un bolso de Yves Saint Laurent y lentes de sol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karina Banda salió a caminar por las calles de San Migue Allende en Guanajuato. Y aunque decidió llevar un atuendo muy casual: falda larga en color verde grisáceo y una camisa blanca cuello de tortuga, todo su aspectó se vio totalmente mejorado y elevando por dos elementos muy fashionisas.

La conductora de La Isla de Enamorándonos llevó un bolso blanco de Yves Saint Laurent, la cual portó como una “crossbody bag” y le sumó un par de lentes de sol que le cubrían prácticamete la mitad del rostro. Se veía sencillamente sensacional.

Sobre su paseo en México, Karina Banda compartió el siguiente mensaje: “Busca una pared con bugambilias y tómate una foto bonita, (no vas a batallar porque está lleno de estas flores por todas partes), y también busca una puerta de madera que muestra la historia de este pueblo mágico (tampoco vas a batallar). Yo encontré las dos cosas en un solo lugar”.

En su paseo en días previos también modeló un bonito sombrero vaquero, el cual combinó con una chaqueta que combinaba con éste por el color y el tipo de tela. Y claro, no faltaron los lentes de sol. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

En su paso por Enamorándonos USA, Karina Banda demostró en infinidad de ocasiones lo mucho que disfruta de la moda y los accesorios, aquí les compartimos algunas imágenes que llamaron nuestra atención por estos detalles. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv) View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv) View this post on Instagram A post shared by Millie Morales (@bbellabymillie)

Ojo con este siguiente look, muy monocromático, pero bastante lindo para un día de sol y viento. Tomen nota de ese bolso de Christiand Dior que cuelga de su brazo. Y si observas bien, lograrás ver uno de los brazaletes de la casa Cartier que tienen a muchas famosas haciedo cola por el. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

Lee más sobre nuestra querida Karina Banda aquí:

