Karina Banda tras su salida de ‘Enamorándonos USA’ tomó sus maletas y se fue a su país natal

La presentadora Karina Banda se fue de viaje a San Miguel de Allende, México, para disfrutar de unos días de respiro tras haberse visto envuelta en un escándalo por su salida del programa ‘Enamorándonos USA’.

“Cuando estés en San Miguel… cómprate un sombrero, encuentra un paisaje lindo o una pared colorida y tómate una foto”, escribió la mexicana en su cuenta personal de Instagram.

Por lo tanto, tras las medidas que fueron tomadas por la cadena televisiva la conductora aprovechó de hacer un viaje para lograr desconectarse y así compartir con personas bastante cercanas a ella.

Fue por este motivo que la esposa del cantante Carlos Ponce, tomó sus maletas y se fue a México, su país natal. En las fotografías compartidas se ha le visto bastante emocionada de haberse trasladado a la nación para disfrutar de diversos paisajes.

“¿Han venido a San Miguel de Allende? Es un pueblo mágico y súper pintoresco que te robará el corazón”, agregó la ganadora de seis Emmy en la publicación.

Banda agregó que se siente bastante agradecida por compartir con sus familiares, especialmente con sus hijos y así poder “acumular memorias”, por lo que les agrada realizar viajes para ampliar los recuerdos entre sus parientes.

“Te pido para mí y para mis seres queridos, la gracia de cumplir con toda perfección, tu santa voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y las tristezas de esta vida pasajera, para que un día estemos reunidos en el cielo por toda la eternidad. Amén”, fue parte de una oración que compartió el Domingo de Pascua.

“Linda, Karina. Que tu vida sea colmada de bendiciones junto a Carlos Ponce, hermosa pareja”, “¡Qué linda eres, esa luz que te distingue!”, “Tuve la oportunidad de estar en ese pintoresco pueblo y es hermoso, me encantaría volver”, “Disfruta de nuestro bello México, paisana”, “Muy precioso paisaje y modelo”, fueron parte de los comentarios que acompañaron la publicación.

Banda se mostró también muy conmovida por la muerte de su tío Chava y le dedicó unas palabras durante su viaje, pues aclaró que desde su fallecimiento no hay un día en el que no piense en él y es que la presentadora de ‘La Isla Enamorándonos’, desde inicios del mes de abril ha estado viviendo fuertes emociones.

“Este lugar era su vida, aquí pasó muchos años trabajando estas tierras para proveer. Esta es la primera vez que estoy aquí desde que él no está, tenía tanto miedo de venir, solo pensarlo me daba ansiedad y me ponía a llorar, era enfrentarme a la realidad”, explicó la mexicana. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

