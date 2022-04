Ocho boxeadores latinoamericanos que se perfilan para regalar grandes alegrías en los próximos años [Videos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este 2022 empezó de manera frenética en el mundo del boxeo con grandes batallas y otras que están por realizarse. La numerosa afición del deporte de los puños está emocionada porque finalmente están viviendo una nueva época de crecimiento y con talentos emergentes que ilusionan países.

En el caso de Latinoamérica, es bien sabido que México es una potencia en el boxeo, pero también hay otras naciones que han sacado atletas que marchan camino a la cima en sus respectivos pesos. Es por eso que elaboramos una lista corta de ocho pugilistas que ya han empezado a labrarse un camino y próximamente pudieran estar en disputas de títulos mundiales.

Isaac Cruz (México): 23 años, peso ligero

El ‘Pitbull’ de Ciudad de México sacó sus afilados dientes el pasado 16 de abril contra el experimentado Yuriorkis Gamboa y lo noqueó para colgarse el título Intercontinental de la WBO de peso ligero. Es rápido, de puños explosivos y no tiene miedo a los grandes retos. Su récord profesional es: 23 ganadas (16 KOs), 2 derrota y 1 empate.

Gustavo Daniel Lemos (Argentina): 26 años, peso ligero

El Eléctrico está listo para dar un salto grande en su carrera como pugilista. Su estilo es ortodoxo y cuando pega, causa impacto, por eso el apodo para el nacido en Tres Arroyos. En todas sus batallas lo hizo en su país. Su balance es: 28 triunfos (18 KOs), 0 empates y 0 derrotas.

Michel Rivera (República Dominicana): 24 años, peso ligero

La Zarza es la esperanza dominicana en el deporte de los puños. Desde su debut en 2016 ha mantenido un ritmo frenético hacia el ascenso y actualmente es bien conceptuado dentro del gremio. Su primera pelea en EE.UU. fue en 2019, con 15 triunfos sin derrota, y en territorio estadounidense ha dejado claro que va por mucho más. Su récord es: 23 triunfos (14 KOs) y 0 derrotas.

Michel "La Zarza" Rivera 🇩🇴 (21-0-14 KO's)

conectó una derecha fulminante al rostro de Jon Fernández 🇪🇸 (21-2-18 KO's) en el octavo asalto.



Rivera es el nuevo retador mandatorio al título interino AMB en poder de Rolando Romero.@z101digital @ZDeportes pic.twitter.com/ASe2Fj02XF — Héctor Gómez (@hgomez27) July 4, 2021

Erick Rosa (República Dominicana): 22 años, peso minimosca

Mini-Pacman es el actual campeón mundial minimosca de la WBA (Regular), tras vencer a Vic Saludar en diciembre de 2021. Su récord es apenas de 5 triunfos (1 KO) y 0 derrotas. Todas las peleas de Rosa han sido en su país y ya se prepara para los nuevos retos que tiene en su joven y prometedora carrera.

David Morrell (Cuba): 24 años, peso supermediano

El zurdo de Santa Clara ganó el Campeonato Mundiales Juvenil de Boxeo en 2016 que se realizó en San Petersburgo, Rusia, en el peso semipesado. Y luego levantó el Campeonato Nacional de Cuba en 2017, realizado en La Habana. Su récord como amateur fue de 130-2. Mientras que como profesional debutó en agosto de 2018. Es el actual campeón supermediano WBA (Regular). Su récord es: 6 triunfos (5 KOs), 0 derrotas. View this post on Instagram A post shared by David Morrell Jr (@davidmorrelljr)

Henry Lebron (Puerto Rico): 24 años, peso súper pluma

El zurdo Moncho, residente de Aguadilla, está actualmente suspendido por la Athletic Commission de New York de forma indefinida, viene vencer a Josec Ruiz en el Madison Square Garden por nocaut técnico. Posee un récord perfecto de 15 triunfos (10 KOs) y 0 derrotas. Es de los pugilistas puertorriqueños con buena proyección.

Xander Zayas (Puerto Rico): 19 años, peso súper welter

Zayas viene de hacer una carrera espectacular en las categorías amateur con más de 130 combates y ganando la gran mayoría. En 2019 tuvo su primera pelea como profesional y desde ese momento se subió el ring en 12 oportunidades, las ganó todas y en nueve recetó noqueadas. Em la isla están muy atentos a su crecimiento. ¡Le dio con todo 🥊!



🇵🇷El puertorriqueño Xander Zayas le quita el invicto con TKO en el primer asalto al norteamericano Anthony Curtiss 🇺🇸#BoxeoTelemundo pic.twitter.com/HeqXb2z2Lb— Boxeo Telemundo (@BoxeoTelemundo) October 17, 2020

Andrés Campos (Chile): 25 años, peso mosca

El Cocodrilo Chileno ha peleado en su país, Argentina y también Australia. Viene de noquear a Javier Martínez por nocaut en el cuarto asalto del combate en Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires. Ha peleado 12 veces como profesional, tres veces por nocaut y no ha perdido. View this post on Instagram A post shared by Andres Campos (@andres_campostko)

