Peso pesado Dillian Whyte ataca con todo a Tyson Fury: “Su boca es como un retrete, dice mucha mierda”

Este 23 de abril se llevará a cabo el combate entre Tyson Fury y Dillian Whyte. Los pesos pesados esperan enfrentarse en una pelea épica en la que ambos no han esperado a subir al ring para calentarla, con fuertes comentarios en la previa.

En esta ocasión fue Whyte quien en una entrevista para BT Sports dejó en claro que no cree en los juegos mentales de Fury y no va a dejar intimidarse por ellos.

“Él y yo vamos a pelear pase lo que pase, no me importan los juegos mentales. Soy un peleador, un guerrero. Estoy listo para pelear con él cuando quiera y donde quiera. No me importa nada de esto o aquello. No puede meterse en mi mente, y si lo hiciera, solo encontraría muchas perturbaciones”, declaró Whyte.

Luego en eso vino el ataque más fuerte por parte del propio retador, declarando que lo que sale de la boca del ‘Gypsy King’ es únicamente “pura mierda”.

“No me importa lo que Tyson Fury diga, dice mucha mierda. Su boca es como un retrete, solo tira y tira la cadena. Tira de la cadena de toda la basura que sale de su boca“, agregó Whyte.

De igual manera aprovechó para recordar todos los contratiempos que ha dejado Fury en sus peleas previas, dejando en claro que él no posee ninguna cláusula de obligatoriedad por lo que podría retirarse en cualquier momento si así lo considera, algo que Fury no podría hacer.

“Él es quien ya ha pasado el pesaje y se retira de una pelea. Es el hombre que se retiró de la revancha con Wladimir Klitschko. La gente se olvida que Tyson Fury no fue a una conferencia contra Wladimir Klitschko. Todos me critican ahora, pero él estaba obligado contractualmente a ir, yo no lo estoy”, añadió.

Por último, Whyte dejó en claro que dejará que Fury hable lo que quiera porque él se dedicará a hablar con los guantes y que si su rival es tan grande, espera que lo manifieste en el ring y no a través de su boca.

“Tyson Fury dice tantas cosas. Dice que me acabará en el primero, o que boxeará más lento para mostrar lo grandioso que puede ser, o que soy un vago… ¿y por eso mostrará su grandeza? Por eso su boca es como un retrete, dice que no soy nadie, que soy lento, no puedo pegar… pero si me gana, demostrará lo grandioso que es“, cerró Whyte.

Por lo pronto, el combate de este sábado tiene a Tyson Fury invicto con registro de 31 victorias (22 KO) y un empate mientras que el retador Whyte se mantiene con 30 triunfos (19 KO) y par de derrotas.

