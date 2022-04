Biby Gaytán va por agüita de coco, luciendo un short denim medio roto y un bodysuit

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Biby Gaytán tiene 50 años es además de actriz, conductora de televisión y cantante, una de las celebridades mexicanas más bellas del mundo del entretenimiento. Pasan los años pero ella parece no envejecer. Y deser posible parece incluso más joven que sus propias hijas, aveces.

Sin embargo hoy hablamos de ella porque nos encanta el look con el que salió a comprar agüita de coco. No sólo se puso un par de chanclas cómodas. Sino que además se puso un paleacate en la cabeza, unos short denim medio rotos y un bodysuit que le dejó la espalda desnuda. No podía llevar sostén.

Su hija Pau Capetillo destaca además las piernas de su mamá, diciendo que son de bailarina. View this post on Instagram A post shared by Biby Gaytán (@bibygaytan)

Aquí además les compartimos un video en el que se puede apreciar el talento que tiene la esposa de Eduardo Capetillo como bailarina de ballet. View this post on Instagram A post shared by Biby Gaytán (@bibygaytan)

Y aquí una muestra de que Biby Gaytán parece más una hermana más al lado de sus hijas. View this post on Instagram A post shared by Biby Gaytán (@bibygaytan)

