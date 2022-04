Iker Casillas dejó ver su envidiable físico tras retirarse del fútbol por problemas de salud [Foto]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde su debut deportivo en 1999 con la camiseta del Real Madrid, Iker Casillas nunca destacó por tener un físico envidiable de esos que presumían algunos futbolistas. Entrenaba lo suficiente y con mantenerse en forma era más que suficiente para uno de los mejores guardametas de la historia del fútbol.

También es cierto que muchos futbolistas después del retiro tienden a comer, beber y tener esos excesos que no podían tener como jugadores activos. Algo que los lleva a perder completamente la forma y uno de esos ejemplos es el neerlandés Wesley Sneijder. No obstante, Casillas quiere romper ese molde y deja ver que luchará para lucir ese cuerpo que no tuvo como jugador en actividad.

“¡Compartir hasta la saciedad! ¡Sin miedos! No tengo el cuerpo más musculado, pero eso no me ha importado jamás. ¡Me importa que quiero cuidarlo! ¡Y vamos a ello! ¡A por ese reto!”, publicó el español.

En ese post ha tenido más de mil comentarios y muchos de sus amigos le han gastado bromas. Incluso varios excompañeros como Luis Figo: “Estás a camino de la grande forma vamos”.

Otro que le dejó un cariñoso mensaje fue Santi Cazorla: “Vaya animal capi”.

Esa foto que colgó Casillas corresponde a un viaje hacia Caños de Meca, Cadiz, por la Semana Santa. Fue con amigos a disfrutar de la playa y de un momento de desconexión. Sin embargo, mandó ese mensaje que no importa el día ni el momento para mantener su físico y cuidar la salud.

Actualmente Casillas es un hombre soltero tras separarse de su pareja Sara Carbonero y está en proyectos que lo mantienen ligado al fútbol.

Su retiro como futbolista activo se dio en agosto de 2020, cuando todavía vestía la camiseta del Porto FC. Tuvo que hacerlo después de sufrir un infarto agudo de miocardio que lo mantuvo un par de años en recuperación y en ese proceso formó parte del cuerpo técnico del equipo lusitano.

