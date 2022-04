Antoine Griezmann admite que la edad le está pasando factura: “Estoy bien aunque ya soy mayor”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, habló el miércoles de su actual temporada dejando saber que él y su familia están felices en la capital de España y que se esfuerza por dar lo mejor de sí y recuperar la confianza de los aficionados.

En una entrevista concedida a la reconocida ‘Revista GQ’, Griezmann repasó lo que ha sido su regreso al equipo ‘Colchonero’ luego de haber estado dos campañas en el FC Barcelona, y entre otras cosas reconoció que su juego ha cambiado debido a que es algo “mayor”.

"Me gusta porque va a hacer que mi nombre pase a la historia": Griezmann confiesa cuál ha sido el mejor gol de toda su carrera en nuestra entrevista exclusiva.https://t.co/9NZP2Ce6hH pic.twitter.com/p381NZiSyD — GQ España (@GQSpain) April 20, 2022

Con 31 años, el campeón del mundo con Francia afirmó que se encuentra bien físicamente aunque “los años están pasando”. Al tiempo que señaló que ya se ha recuperado de las lesiones que lo agobiaron al inicio del curso.

“Este año me he lesionado. Ahora mismo me encuentro mejor y ya puedo volver a disfrutar del fútbol”, indicó el ‘Principito’.

Por otra parte, Antoine Griezmann se refirió a lo complicada que ha sido esta temporada, principalmente por el poco tiempo de descanso que hay entre los partidos, por lo que aprovecha cada tiempo libre que tiene para estar con su familia.

“Estoy muy feliz en Madrid y mi familia está muy contenta de estar aquí. Lo que más me gusta hacer ahora mismo es estar con mis hijos. Como jugamos cada tres días no estás tanto tiempo con tu familia, y es lo que más me apetece hacer en mi tiempo libre”, dijo.

Por último, internacional con Francia recalcó que su objetivo principal en este momento de su vida es que su familia “esté bien” puesto que “es lo único importante en la vida”.

En la actual zafra, Griezman ha anotado apenas tres goles y repartido dos asistencias en 24 partidos de liga, mientras que en la Champions League acanzó a marcar cuatro tantos y dio dos pases de gol.

