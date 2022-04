Kourtney Kardashian revela el lado más dramático de su tratamiento de fertilidad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el último adelanto del segundo episodio de ‘The Kardashians’, el nuevo programa del clan televisivo más famoso del mundo, Kourtney Kardashian se pronuncia con su habitual franqueza sobre los contratiempos más notorios del tratamiento de fertilidad en el que está inmersa para volver a ser madre, en esta ocasión junto a su actual prometido Travis Barker, baterista de la banda Blink-182.

Tras una visita al médico que dirige su proceso de fecundación in vitro, la mayor de las hijas de Kris Jenner se sienta con su madre para desahogarse sobre el lado más dramático de su ilusionante aventura. La hermana de Kim Kardashian, madre ya de tres retoños con su ex Scott Disick, no duda en apuntar a los brotes de depresión que le invaden ocasionalmente, así como al aumento de peso que también ha vivido, como los principales efectos de su experiencia.

Por si eso no fuera suficiente, la celebridad tiene que soportar además el intenso escrutinio público que se desprende de sus intentos por quedarse embarazada, así como la crueldad de ciertos internautas que solo se fijan en aspectos tan superficiales como su físico, sin entender que Kourtney atraviesa un período de “menopausia” que se ha visto intensificado por la medicación.

“Todo el mundo está en plan: ‘Kourtney está embarazada, Kourtney ha ganado mucho peso’, en las redes sociales. Me parece de mal gusto que la gente comente en esos términos sin saber lo que los demás están pasando. La medicación que me han dado me ha hecho entrar, literalmente, en la menopausia“, asegura Kourtney en un extracto de su conversación con Kris.

