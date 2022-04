William Levy desata furor durante en su última visita a España

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor William Levy tuvo ocasión de comprobar recientemente que, al igual que en Estados Unidos y tantos países de Latinoamérica, su nombre y su rostro son más que reconocibles al otro lado del Atlántico. Y es que el intérprete cubano se dio todo un baño de multitudes a su llegada a España este mes de abril, adonde acudió para presentar oficialmente su nueva campaña publicitaria para la cadena de grandes almacenes El Corte Inglés.

Tras varias semanas de secretismo al respecto, finalmente se reveló que el protagonista de la serie ‘Café con aroma de mujer’, que se ha convertido en todo un fenómeno televisivo también en el país europeo, había viajado a Madrid para encontrarse con miles de fans y, por supuesto, para dar a conocer las novedades para la temporada primavera-verano de la firma de moda Emidio Tucci, que comercializa en exclusiva la mencionada compañía.

Como ya ocurriera en años anteriores con otros famosos embajadores de la marca, como George Clooney o Jon Hamm, los carteles promocionales de la nueva línea de trajes de caballero que protagoniza Levy cubren buena parte de los edificios, marquesinas de autobuses y demás espacios públicos de la ciudad de Madrid, así como de otras muchas localidades de la geografía española. Los viandantes, así como los millones de fans que acumula el artista en Instagram, están claramente encantados con esta llamativa e impresionante decoración urbana. View this post on Instagram A post shared by Letty & Levy (@leticiasvq)

“La mejor elección para representar esta marca“, “Se han superado, ¡espectacular!” o “No se puede estar más guapo, acierto total de El Corte Inglés” son solo algunos de los numerosos comentarios que han dejado los internautas en la cuenta de Instagram de la empresa, que espera un significativo aumento en las ventas de Emidio Tucci gracias a su celebrada iniciativa. “Me dan ganas de comprarme un traje, aunque sea para colgarlo en el armario”, ha bromeado una usuaria de Instagram. View this post on Instagram A post shared by El Corte Inglés (@elcorteingles)

También te puede interesar:

William Levy se hace tratamientos estéticos y sin ninguna vergüenza comparte foto con sus médicos

Ángela Aguilar: “De chiquita estaba enamorada de William Levy”