Ángela Aguilar: “De chiquita estaba enamorada de William Levy”

Ángela Aguilar vuelve a ser noticia por haber confesado que de chiquita estuvo enamorada nada más y nada menos que de William Levy, el protagonista de la telenovela “Café Con Aroma de Mujer”, en su versión más reciente para Telemundo.

La declaración de Ángele se ha hecho viral porque hay un video en el que se esucha admitir su amor por el ex de Elizabeth Gutiérrez. “De chiquita estaba enamorada de William Levy”, dice. Pero además agregó que su amor no era exclusivo del cubano, no. Parece que en su corazón también estaba Pablo Montero. Cuenta que veía cantar a Pablo, con ocho años, y parece que eso la enamoró.

Haciendo un recuento y pensando en dónde podría haber visto tanto a William Levy como a Pablo Montero en una sola producción, nos viene a la mente la telenovela “Triufo del Amor”, en donde ambos actores trabajaron juntos. En la historia William le dio vida a Maximiliano y fue pareja de Maite Perroni quien intepretó a María Desamparada. Esta historia fue el remake de “El privilegio de amar”.

Pablo Montero fue pareja de Livia Brito. En la romántica historia ella era la hija de Víctoria, y respondía al nombre de Fernanda Sandoval, quien después de un fuerte accidente y estando inválida se enamora del jardinero, ósea Pablo como Cruz Robles.

En la actualidad son muchos los fans de Ángela Aguilar que desean verla feliz y enamorada. Es más, algunos ya hasta le tienen al galán perfecto. Todo empezó luego del rompimiento de éste con Belinda. Sí. Hablamos de Christian Nodal. Y es como se sabe que los cantantes son muy amigos, algunos seguidores de este par creen que tanto Ángela como él podrían hacer una linda pareja.

Muchos recuerdan el éxito que interpretaron juntos: “Dime cómo quieras”. Y es que rentables como pareja pues parece que sí serían, ya que este video cuenta con más de 487 millones de vistas en YouTube.

William Levy por su parte parece que aún no lo está pasando muy bien. Y es que después de que él mismo anunciara su separación con Elizabeth Gutiérrez, los fans se le fueron encima. La actriz ha recibido el apoyo de todos, y a él lo señalan como alguien que nunca supo valorar a la madre de sus hijos, ya que mientras estuvieron juntos a él lo acusaron en varias ocasiones de infidelidad. Actualmente algunos creen que él podría ser el responsable de la supuesta separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo.

Dos de sus supuestos deslices más famosos fueron con Jacqueline Bracamontes y Ximena Navarrete. Jacky habló de su relación en el libro: “La Pasarela de Mi vida”. Todo sucedió cuando estaban protagonizando la telenovela “Sortilegio”. En el caso de Ximena nada se confirmó, pero sí aparecieron algunas fotografías con las que dizque los incriminaban en la infidelidad. Ellos se conocieron cuando ambos protagonizaron la telenovela “La Tempestad”.

Más sobre Ángela Aguilar:

Majo Aguilar descarta rivalidad con su prima Ángela Aguilar y asegura que hay mucho cariño entre ellas

Ángela Aguilar reacciona a la caída de su falda: “Todo el mundo me hace sentir que no traía nada abajo”

Mucho cuero había debajo de la falda de Ángela Aguilar: la que se deslizó por sus caderas hasta el suelo