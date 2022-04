Johnny Depp aseguró que recibió una grotesca y asquerosa sorpresa en la cama por parte de su exesposa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor estadounidese Johnny Depp aseguró que su exesposa Amber Heard le dejó “restos fecales humanos” en la cama a pocos días de haberse separado. Además, aprovechó para aclarar que “jamás” había “golpeado a una mujer”.

Desde el pasado 11 de abril se está llevando a cabo el juicio de los actores en Virginia, Estados Unidos, y todas las personas que integran el jurado han escuchado de ambas partes lo que fue la relación de pareja que llevaron, mientras que para algunos ha sido considerada hasta como una tortura.

El intérprete de Jack Sparrow manifestó que un día se dirigió a la casa de Los Ángeles que compartió con Heard y al llegar al domicilio donde fue para retirar algunas pertenencias, pudo presenciar que en la cama en la que durmió con la que fue esposa tenía “heces fecales humanos” del lado en el que él dormía.

“Era tan raro y tan grotesco que solo pude reír”, dijo el protagonista de ‘Charlie y la fábrica de chocolates’ al mismo tiempo que mostró unas imágenes donde se pudo apreciar que las heces efectivamente estaban en la cama tal cual como él lo había manifestado.

“Nuestra cama, y en mi lado de la cama había materia fecal humana, así que entendí por qué no era un buen momento para ir”. Depp explicó que tomó la determinación de ir al penthouse pero que su guardia de seguridad ya le había dicho que no era la mejor circunstancia para ir a retirar sus cosas del lugar.

El protagonista de ‘El joven manos de tijera’ también comentó cuando Heard le lanzó una botella y le terminó cortando parte del dedo de una mano. Además, contó cuando la que fue su esposa le apagó un cigarro en el rostro.

Depp explicó que había “recibido ciertas noticias que eran igualmente absurdas, grotescas y crueles, y luego me mostraron una imagen de cuál era el problema”, fue lo que comentó al mismo tiempo que explicó que entre el 22 de abril y el 21 de mayo de 2016 no la vio.

“Como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y no me veía a mí misma como una víctima”, escribió la actriz en su artículo en el año 2018 en The Washington Post.

