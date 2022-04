Kate del Castillo expone el maltrato que recibió en un restaurante en México: trataron mal a sus papás y a su socia también

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde hace algunos días Kate del Castillo se encuentra en la capital mexicana grabando su más reciente proyecto televisivo y, luego de una ardua jornada laboral, decidió acudir a comer con su familia, sin imaginarse que se convertiría en una amarga experiencia.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz explotó en contra del restaurante que visitó junto a sus padres y su socia, argumentando que la atención del personal fue pésima e incluso varios miembros mostraron una actitud bastante desagradable.

Que pena, México siendo el país con mejor servicio, en uno de los restaurantes “top 10”, no quisieron calentar el platillo que me sirvieron frío. La persona a cargo, grosero con mis padres y mi socia Carmen Cervantes, sólo por pedir una mesa sin sol por ellos. Mal @MaximoBistrot — kate del castillo (@katedelcastillo) April 19, 2022

“Qué pena. México siendo el país con mejor servicio, en uno de los restaurantes top ten no quisieron calentar un platillo que me sirvieron frío. La persona a cargo grosera con mis papás y con mi socia sólo por pedir una mesa sin sol por ellos. Mal”, escribió Kate. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

Asimismo, la protagonista de la serie “La Reina Del Sur” aseguró que los precios de los alimentos eran excesivamente caros y que no correspondían ni a la calidad ni al servicio y señaló que las sillas estaban sumamente incomodas y todos acabaron adoloridos.

