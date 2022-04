Novak Djokovic está sufriendo de una extraña enfermedad que le afecta el metabolismo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Novak Djokovic sufrió su segundo revés en el tour de la tierra batida, después de caer en la final del ATP 250 de Belgrado ante Andy Rublev por una pizarra de 2-6, 7-6 y 0-6. Sin embargo, esto no ha sido lo único negativo, sino que después del encuentro, el serbio confirmó que está padeciendo de una extraña enfermedad que le está afectando el metabolismo.

El número uno del ranking ATP reiteró que comenzó a sentirse mal en uno de los partidos del Abierto de Montecarlo, aunque negó que esos síntomas estén relacionados con el COVID o el no optar por vacunarse.

“Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo“, comentó Novak Djokovic en una rueda de prensa.

Es importante resaltar que, en el partido ante Andy Rublev, el serbio tuvo que usar varias toallas con hielo cuando se dirigió a su silla de descanso entre cada juego. Además de mostrar numerosas muestras de cansancio.

“Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud“, prosiguió el serbio.

Djokovic sumó ante Rublev su tercera derrota en 2022 tras las que sufrió ante Davidovich (Montercarlo) y Vesely (Dubái). Ahora, deberá preparar su próxima cita en el circuito ATP en el Mutua Madrid Open.

“La enfermedad no tiene nada que ver con el coronavirus. No quiero dar detalles, no es necesario. Afectó severamente a mi cuerpo y a mi metabolismo durante varias semanas. No tuve tiempo suficiente para preparar el torneo de Montecarlo pero tenía muchas ganas de jugar allí. Pero tengo que mirar el lado positivo, sigo mejorando y he jugado partidos a tres sets con cosas positivas“, finalizó Djokovic.

A pesar de sus derrotas, Djokovic sigue en lo más alto del ranking ATPA y le ha sacado más ventaja al ruso Daniil Medvedev por más de 300 unidades. Asimismo, el alemán Alexander Zverev se ubica tercero a 875 puntos hasta ahora.

Por ahora, Djokovic deberá seguir entrenando fuertemente para evitar alguna recaída debido a esta extraña enfermedad y más cuando estamos entrando en la mitad de calendario de temporada. Sin olvida que, el serbio se ha perdido grandes torneos por negarse a vacunarse en contra del Covid, por lo que cada actuación debería ser muy importante para él.

