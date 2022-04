Alejandra Guzmán sorprende en redes luciendo completamente calva y con tatuajes en la cabeza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si algo caracteriza a la cantante mexicana Alejandra Guzmán es que no le teme al cambio, ni a que todas las miradas se posen sobre ella.

El pasado fin de semana, la Reina de Corazones impactó a sus seguidores con un radical cambio de look durante su más reciente presentación en Nueva York como parte de la gira ‘Perrísimas Tour ‘ que ha iniciado con Paulina Rubio por Estados Unidos.

La intérprete de ‘Yo te esperaba ‘ apareció totalmente rapada y con un enorme tatuaje que abarcaba gran parte de su cabeza, por el que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Para desilusión de muchos seguidores, el controvertido look no era permanente, pues se trató solo de un montaje, tal como lo ha confirmado ahora la propia cantante al compartir un video del largo proceso de transformación en su cuenta de Instagram.

Como se puede ver en el clip, el equipo de la rockera pasó varias horas cubriendo su larga melena con una prótesis y aplicándole maquillaje para que se confundiera con la piel de su frente.

“The process @beguapa. No todo es lo que parece. #NewYorkCity. Me encantó el look ¿les gustó? La neta del planeta”, escribió Alejandra Guzmán en los diversos videos e imágenes que publicó en sus redes. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

La Guzmán también compartió un fragmento de la presentación donde apareció con la calva falsa, en el que se le puede ver compartiendo escenario con la Chica Dorada. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio aún tienen pendientes 19 fechas alrededor de Estados Unidos antes de que el tour finalice el 22 de mayo en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, no está claro qué hará la chica dorada después de que a su madre Susana Dosamantes le hayan diagnosticado un cáncer de páncreas.

