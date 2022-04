Harry Styles solía avergonzarse de su vida sexual durante su etapa en One Direction

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras su salto a la fama como boy band, los chicos de One Direction tuvieron que ceñirse a una serie de reglas muy estrictas pensadas para que no proyectaran una imagen demasiado adulta. Zayn Malik, el primero en abandonar la formación, confesó en su momento que no le estaba permitido dejarse barba y, por supuesto, hablar de sexo estaba totalmente prohibido.

En consecuencia, esa parte de su vida personal era una de las pocas que se esperaba que no compartieran con nadie y que, en el caso de Harry Styles, era la única que sentía que era solo suya.

Irónicamente, también se convirtió en el origen de mucha vergüenza e inseguridades porque no sabía en quién podía confiar, tanto para compartir su cama como para realizar confidencias acerca de su vida amorosa.

“Me sentí tan avergonzado por ello, avergonzado por la idea de que la gente supiera que estaba manteniendo relaciones sexuales, y mucho menos con quién“, se ha justificado Harry, que reflexionó acerca de esos sentimientos durante el período de confinamiento. “Decidir en quién podía confiar era estresante”.

También pesaba mucho el hecho de que había firmado contratos que incluían cláusulas que permitirían romperlos si él hacía algo “de mal gusto” o “desagradable“. Afortunadamente todo cambió cuando inició su carrera en solitario.

“Pero creo que llegué a un punto en el que me dije: ¿por qué me siento avergonzado? Soy un hombre de 26 años que está soltero. A ver, sí, tengo sexo”, ha recordado en una entrevista a Better Homes and Gardens.

También te puede interesar:

Camila Cabello participó en X Factor para conocer a un destacado cantante porque se quería casar con él

Harry Styles obtiene Récord Guinness por su nueva canción “As It Was”