Camila Cabello participó en X Factor para conocer a un destacado cantante porque se quería casar con él

Antes de ser una personalidad reconocida en el mundo del entretenimiento, Camila Cabello participó en X Factor para así poder conocer a Harry Styles y es que hace unos años atrás hasta pensó que se casaría con él y la manera de llegar a verlo sería en la reconocida franquicia que trabaja en la búsqueda de talentos musicales.

Cabello explicó que cuando era una adolescente tenía un dilema sobre su participación en programas de televisión donde eligen a los mejores talentos del canto. Sin embargo, quería participar en uno donde asistiera Harry Styles debido a que se veía con él haciendo una vida con el pasar de los años.

“Tenía 15 años y era una fan incondicional de One Direction y dudaba entre The Voice o X Factor. Pensé que 1D estaría en X Factor y no en The Voice así que me decidí. Es muy embarazoso y es la primera vez que lo digo y lo puedo contar porque hace ya 10 años de entonces y era una niña, pero la verdadera razón por la que decidí presentarme a X Factor y no a The Voice fue porque soñaba con conocer y casarme con Harry Styles“, dijo la cantante en una entrevista a James Corden para la CBS.

En medio del asombro le tocó aclarar que “soñaba en convertirme en una artista y que eso me llevaría a encontrar el amor”, explicó al presentador al ver su estado de perplejidad por lo dicho.

La compositora explicó que no extraña seguir en Fifth Harmony, pues considera que se siente una persona distinta a la que fue cuando estuvo en la agrupación. Sin embargo, aclaró que la única manera en la que le gustaría estar nuevamente ahí sería cuando está de promoción para así no verse sola.

“Me sentí gennial cuando me dijeron que iba a ir a una banda. Pero no lo echo de menos. No hay malos sentimientos. Simplemente era muy joven y ahora soy una persona diferente. Fue una época muy divertida. Quizá sí lo echo de menos cuando estoy de promoción y me gustaría tener a más gente a mi lado y no estar sola. Pero a nivel de las decisiones creativas no lo echo nada de menos”, dijo la cubana en la mencionada entrevista.

