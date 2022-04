Le lanzaron monedas a un portero como insulto en Chile, él las recogió y luego regaló el dinero

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Arrojar objetos al campo se ha convertido en una de las malas prácticas de los aficionados del fútbol, y uno de estos hechos se registró en la liga de ascenso del fútbol chileno.

En un partido contra Deportes Puerto Montt el portero de San Luis de Quillota, Bryan Manosalva, fue víctima de los fanáticos del equipo contrario.

Con la finalidad de agredirlo, le lanzaron yesqueros y un montón de monedas, pero lo más particular fue la actitud que tomó el futbolista.

Manosalva y las monedas que recibió ante Puerto Montt: «La gente está más agresiva» https://t.co/n3T8REwggv — primerabchile (@primerabdechile) April 26, 2022

Resulta que luego del partido decidió recoger las monedas y recaudó un total de 1,700 pesos chilenos, equivalentes a dos dólares.

“Fueron monedas y encendedores. Eran como 1700 pesos, recuerdo que era una moneda de 500 y el resto puras de 100. También dos encendedores. Esta vez me tocó jugar con la barra en contra atrás, íbamos ganando, no se les estaban dando las cosas y me las tiraron. Por lo visto las tiraron con bastante fuerza porque la galería está lejos de la cancha. La mayoría de las monedas estaban dentro del arco y en el área chica”, indicó Manosalva.

En lugar de molestarse por el acto de la barra, lo tomó con mucha inteligencia 😎💸🧤https://t.co/wwfGW2WlUa — Esto en Línea (@estoenlinea) April 27, 2022

Luego de eso el portero decidió regalarle el dinero a uno de los fanáticos que estaba en el estadio Bicentenario de Chinquihue.

El portero también dijo que su familia se preocupó al ver que le lanzaban monedas, pues pensaron que le podían hacer nada.

“Le dije al árbitro todo lo que me habían tirado, que debía estar más atento, pero nada fuera de contexto porque uno entiende que es parte del juego. En el segundo tiempo sucedió todo, yo estaba muy concentrado en el juego y cuando hacía los saques de fondo y me acercaba mucho más a mi arco se notaba que caían varias monedas. Es la primera vez que me lanzan cosas, el arquero está más acostumbrado a los insultos, los gritos, aunque todo es parte de la profesión”, sentenció Manosalva.

