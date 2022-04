Mario Balotelli y una revelación inédita al ‘Kun’ Agüero: “Si me llama Juan Román Riquelme me voy a jugar con Boca Juniors”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero pasó a reaccionar en vivo al encuentro entre Manchester City y Real Madrid por las semifinales de la UEFA Champions League, pero lo más destacado fue que en la transmisión compartió con su excompañero Mario Balotelli, que dejó una bomba para todos los fanáticos de Boca Juniors.

Según contó Balotelli ante las preguntas de Agüero, le gustaría jugar en Boca Juniors en algún momento de su carrera y que su amor por el 10 albiceleste proviene de su etapa en el equipo argentino.

“Me gustaría jugar en Boca algún día. Todos los niños en Europa crecimos viendo a Diego Maradona, de ahí conocí a Boca”, dijo el delantero de 31 años que milita actualmente en Adana Demirspor de Turquía.

"Si me llama Román, yo arreglo…"



BALOTELLI QUIERE JUGAR EN BOCA. GESTIÓN @AGUEROSERGIOKUN.



Sumate a la Watch Party de #ElKunEnStarPlus –> https://t.co/SiEIO9BGCI pic.twitter.com/4HDpmH9kBB — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 26, 2022

De hecho, luego de esa respuesta Agüero le preguntó sobre si ha pensado en vincularse en Boca Juniors a través de Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, algo que el italiano confesó desconocer.

“Si me llama (Riquelme) voy. Mínimo un año me gustaría jugar ahí”, preguntó ante la pregunta sobre lo que haría si lo contactaría Riquelme.

La entrevista de Agüero a Balotelli fue posible gracias a la alianza que el recién retirado jugador hizo hace pocos días con Disney+ para difundir y crear contenido para ESPN y Star+ en Latinoamérica.

“Sergio se sumará a partir de hoy como nuevo integrante del equipo de Disney, para hacer valiosos aportes a través de múltiples contenidos en las distintas plataformas de la compañía, en ESPN y especialmente en los servicios de streaming de Disney+ y de Star+”, se leyó en un comunicado de la compañía.

Además, también tendrá la oportunidad de involucrar a KRÜ Sports, su club de eSports en la iniciativa.

‘Kun’ Agüero y Balotelli son amigos desde que compartieron estancia en el Manchester City, aunque su relación va más allá luego que una asistencia de ‘Super Mario’ al argentino terminó por regalarle en 2012 el primer título de la historia de los ‘Citizens’ en la Premier League, en uno de los momentos más recordados del fútbol inglés. El mejor momento EN LA HISTORIA de la Premier League quedará por siempre a nombre de Sergio "Kun" Agüero 🇦🇷🐐



Manchester City are still alive here…

Balotelli…

AGÜEROOOOOOOOOOOOOOOOOO!

I swear you'll never see anything like this ever again.pic.twitter.com/yACK3PLOAM— Man City Twitt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@mancitytwitt) March 29, 2021

También te podría interesar: