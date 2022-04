Conceden libertad bajo fianza a hincha del Boca Juniors preso por racismo en Brasil

NOTA OFICIAL – Caso de racismo no jogo Corinthians x Boca Juniors pela CONMEBOL Libertadores



O Sport Club Corinthians Paulista informa que o torcedor do Boca Juniors denunciado por torcedores do Corinthians por fazer gestos racistas à torcida do Timão –ele imitava um macaco no + pic.twitter.com/tejhmVqrit— Corinthians (@Corinthians) April 27, 2022