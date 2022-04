María Celeste, antigua estrella de Al rojo Vivo, da el nombre de la persona que le hizo la vida un infierno en la TV

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El nombre de María Celeste es reconocido y respetado en el mundo de la televisión. Estuvo a la cabeza de programas exitosos como Primer Impacto y Al Rojo Vivo. Univision. Telemundo. Dos de las cadenas hispanas más poderosas de la televisión en Estados Unidos la tuvieron en sus filas como una de las más destacadas de sus personalidades.

Pero su vida laboral, pese al éxito, no fue siempre “miel sobre hojuelas”. Hubo una persona. Existe un nombre en su memoria que no encierra recuerdos bonitos ni cálidos. Todo porque esta persona le hizo, en verdad, la vida un infierno, esto según sus propias palabras.

La revista People en Español expone que María Celeste Arrarás compartió estas declaraciones a través de su columna: “Así lo veo… Reflexiones de María Celeste”.

Todo pasó en el año 1988. “Llevaba sólo tres meses al aire como presentadora del Canal 41 en Nueva York, cuando él llegó a la estación y me sacó de mi puesto sin siquiera haberme visto presentar el noticiario porque quería traer a su presentadora de confianza”.

María Celeste sufrió y padeció a manos de este personaje desde humillaciones a desprecios. Y es que esta persona la ignoraba y la trataba como si ella hubiera estado pintada en la pared. Su nombre es Octavio y fue su jefe durante algún tiempo.

“Pero la vida da vueltas”, dicen por ahí. “Pero existe el karma”, comentan otros. Y la vida los volvió a poner cara a cara cuando María Celeste era la estrella de Al Rojo Vivo. Cuando ya su nombre en el mundo de la televisión era reconocido a nivel internacional.

Sobre esta experiencia cuenta: “Lo vi entre el mar de reporteros... En un instante, me vinieron a la mente de golpe infinidad de recuerdos de todas las veces en que él, siendo mi jefe, me había despreciado, de las veces que me había humillado y me había tratado como si yo estuviera pintada en la pared”.

El día que lo volvió a ver, según cuenta en su columna esto era lo que pasaba con ella: “Estaba tras bastidores en el salón de conferencias del Hotel Biltmore, junto a los presidentes de NBC y Telemundo que se preparaban para anunciar a la prensa una gran noticia: que yo había sido contratada como presentadora y jefa editorial de una nueva revista noticiosa que llevaría mi nombre: Al Rojo Vivo con María Celeste”.

Y en medio de aplausos y felicitaciones por su gran logro apareció él, Octavio. Y ya no era el director de noticias de canal 41, como bien recuerda María Celeste. No. “Ahí estaba yo, arriba, celebrando mi éxito y él estaba allá abajo con una carrera prácticamente anulada. Octavio ya no era director de noticias del Canal 41. Se había mudado a Miami y trabajaba como editor de uno de esos suplementos que vienen con los periódicos, lo que definitivamente era un bajón de rango”, cuenta la ex conductora de Al Rojo Vivo.

La columna de opinión completa la ha compartido en Instagram a través de su última publicación, la cual lleva por nombre: “Extiéndele Una Mano Aún A Quien No Fue Bueno Contigo“. Ahí sabrás que pasó con Octavio al final.

