Amigas de Debanhi Escobar aseguran que no la abandonaron; alegan que mexicana estaba muy bebida, se encerró en baño de hombres y corrió por alberca y hacia la calle

Las dos amigas de Debanhi Escobar, la joven hallada muerta en la cisterna de un motel en Nuevo León, México, dijeron que temen por sus vidas luego de haber recibido amenazas por redes sociales.

Saraí e Ivonne hablaron con Las Noticias de Televisa sobre lo que ocurrió la noche del 8 de abril después de la fiesta a la que las tres acudieron y antes de que a Debahni se le perdiera el rastro. Al día siguiente, la joven, estudiante de derecho, fue reportada desaparecida. No fue hasta el pasado jueves que los restos de la chica fueron recuperados por la fosa del motel.

“Nosotras no pudimos acercarnos, por obvias razones, al velorio por amenazas y cosas así. Pero, de igual manera, mi más sentido pésame para todo la familia“, indicó Ivonne sobre los eventos fúnebres para despedir a Debanhi.

“No nos hubiera gustado que hubiera terminado de esa manera. Nunca pensamos que iba a llegar a tal grado…”, añadió Ivonne.

Saraí dijo que hacía cuatro meses que conocía a Debanhi, y que hacía dos meses que salían juntas. Mientras que Ivonne la conoció el mismo día de la fiesta a la que las tres acudieron en una quinta en Escobedo.

“Las veces que salimos fueron como cinco veces, cuatro, y salíamos a fiestas, y ella nunca la había visto de esa manera como hasta ese día”, relató Saraí.

“Ella estaba tomando y de repente dice, ‘ya me aburrí de estar en esta fiesta, ya nos vamos’. Y yo le dije, ‘ok, pues, si quieres'”, continuó.

Fue entonces que decidieron ir a otra fiesta. Pero al llegar al sitio en un taxi, no había evento. En ese momento, se dirigen a la mencionada quinta, y nuevamente, se topan con el lugar vacío.

En una cuarta parada, hubo un incidente con unos chicos que se encontraban con ellas por el supuesto robo de un celular, que aparentemente resultó ser un error.

En un siguiente evento permanecieron hasta las 3:50 y pico hasta que Debanhi supuestamente salió corriendo del lugar.

“Ella se va corriendo sola hacia afuera…primero se la querían llevar unas personas que realmente no conocíamos, porque la vieron ya tomada y así. Ivonne me llama y me dice, ‘Sari, se quieren llevar a Debanhi’. Yo asustada, me volteo y digo, ‘¿quién se la quiere llevar?’. Entonces digo, ‘¿cómo se la van a llevar si no los conocemos?’… ‘pues la queremos llevar a su casa’. ‘No, no, ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros’. Entonces ellos dijeron: ‘Pues ustedes saben'”.

Después las chicas no volvieron a ver a esas personas.

“Cuando bajan a Debanhi porque la traían cargando, ella corre hacia el baño de hombres, se mete ahí, no quiere salir. Se pone necia diciendo que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos, y, después de eso, ella sola sale corriendo hacia la alberca, y como que quiere tirarse. La detengo, y le digo que no, tranquila. Ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella vuelve a correr, rodea la alberca…”, relató

Un chico intentó controlar a Debanhi hasta que salió corriendo de la quinta, pero la joven mordió en el hombro al muchacho. Este y otras personas, incluyendo las amigas, la siguieron al exterior.

“Nosotras nos teníamos que ir ya, o sea, porque nosotras trabajábamos al día siguiente temprano en la mañana. Otra por la situación, porque ella estaba muy mal, o sea ya no sabíamos que hacer, realmente estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así. Yo nunca la había visto así de esa manera”, agregó Saraí.

Fue ahí cuando Ivonne decidió hablarle de nuevo al chofer que les había ofrecido el servicio previamente,

Al arribar al lugar, Debanhi corrió al taxi, se subió y tiró la puerta. Supuestamente, Debanhi le pidió a las chicas que la dejaran sola y en paz.

“Como ya estaba descontrolada, creímos conveniente que ella se fuera porque si no quería que estuviéramos ayudándola… Nos manoteó muchas veces, nos quitaba. Tal vez es lo mejor que si se quiso ir y se subió, que se vaya”, explicó Sarahí.

Sarahí aseguró que estuvo llamando al padre de Debahni, pero no fue hasta las las 8:35 del siguiente día Mario Escobar le regresó la llamada.

“Yo estaba desesperada buscando ayuda. Yo recordé que tenía su celular de una vez que fue a dejarla a mi casa y por eso le marqué a su papá”, puntualizó.

Según la Fiscalía General de Nuevo León, la joven de 18 años murió de un golpe contundende en la cabeza. Pero ante las deficiencias reportadas en la pesquisa, aún las autoridades no han podido establecer si se trató de un asesinato o un accidente.

Las jóvenes consideraron injustas los cuestionamientos en su contra por haber dejado sola a Debanhi.

“Tenemos amenazas de que nos van a matar, que nos van a desaparecer, que nosotras fuimos las culpables, que somos asesinas y muchos comentarios muy hirientes en nuestras redes sociales. Que la gente pensaba que tuvimos la culpa y realmente cerramos nuestras redes, porque desde el principio, la familia, o sea, la prima hizo un tuit donde difundió nuestros nombres”, cuestionó Saraí.

