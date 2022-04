Taxista de auto en el que se montó Debanhi Escobar niega haber abusado de ella; nuevo video muestra a la chica corriendo al motel Nueva Castilla

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una conferencia este lunes, Gustavo Adolfo Guerrero indicó que debido a deficiencias en el proceso, decidió sacar de sus posiciones a los funcionarios, cuyos nombres no fueron revelados.

Adolfo Guerrero además retiró de sus puestos al fiscal especializado en personas desaparecidas y el especializado en antisecuestros.

La fiscal Griselda Núñez, especializada en feminicidios, fue nombrada como vocera del caso.

En el intercambio con la prensa, el vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, presentó videos en los que se ve a Debanhi con vida antes de desaparecer el pasado 9 de abril.

En el primero, se observa a la joven caminando sobre la carretera vía Laredo en dirección hacia la empresa Alcosa.

En la segunda grabación, Debanhi aparece corriendo al motel Nueva Castilla y se asoma a una puerta de cristal de la cafetería del lugar. Los restos de la joven fueron hallados el jueves de la semana pasada en la cisterna de la hospedería.

La estudiante de leyes desapareció luego de salir de una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo a donde acudió con dos amigas.

Luego de tener diferencias con ambas chicas, estos se fueron antes de la actividad.

Las jóvenes pidieron el servicio de un contacto de confianza que trabaja con las plataformas Uber/Didi para que recogiera a Debanhi. Pero, el taxista trabajó fuera de las mismas o realizó el viaje sin que mediara alguna de las aplicaciones.

La joven tuvo un encontronazo con el chofer y se bajó del auto a un costado de la “carretera de la muerte”.

En entrevista con TV Azteca Noticias, el taxista, identificado como Juan David Cuéllar, negó haber abusado sexualmente de la chica, como alega el padre Mario Escobar.

“En ningún momento (abusé de ella), yo siempre traté de ayudarla”, aseguró. Según dijo, “la chava no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, por las palabras, no hilaba las oraciones, no tenía platica concisa”.

“Grabé un audio donde hablaba cosas que ni siquiera habíamos platicado, yo no la conocía, me decía cosas que no concordaba con lo que estábamos diciendo, que yo le decía su domicilio”, continuó el hombre.

Cuéllar alegó que mientras las amigas se fueron de la fiesta en otro vehículo, a Debanhi la mandaron con él.

Antes de emprender el viaje, Escobar supuestamente pidió un cargador para celular, que el chofer le entregó, y, posteriormente, se pasó del asiento trasero.

La versión de Cuéllar apunta a que, tras avanzar unos kilómetros por la carretera Laredo-Monterrey, Debanhi pidió que detuviera el vehículo.

“Yo pensando que iba a vomitar, en ningún momento pensé que ella se iba a bajar, se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías, le aviso a sus amigas que se bajó, incluso a un amigo, compañero de trabajo, le aviso: ‘me está pasando esto’”, declaró.

La imagen que Cuellar tomó se volvió viral en redes sociales tras la desaparición de la joven.

El padre de Debanhi insistió en que el chofer debe ser entrevistado por la Fiscalía.

“No sé si el taxista acudió a la Fiscalía a dar una entrevista, porque es donde la debe dar”, indicó Escobar.

Te puede interesar:

El misterio alrededor del taxista que dejó en la “carretera de la muerte” a Debanhi Escobar antes de que desapareciera; ¿chofer manoseó a la joven antes de que saliera del vehículo?