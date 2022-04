Raúl de Molina expuso cuánto le costó a Christian Nodal su noviazgo con Belinda por día y dijo: “Le habría salido más fácil alquilar”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Raúl de Molina hizo lo impensable en El Gordo y la Flaca. El conductor sacó calculadora en mano e hizo las cuentas de cuánto le costó a Christian Nodal su noviazgo con Belinda, por día. Y dijo: “Le costó la bobería cada día $8,219.17. Cada día de estar con Belinda… si estuvo un año y aparte lo que tuvo que comprar de comida y aguantarle y comprarle. La bobería de estar con Belinda un año, $10 mil dólares al día. Le habría salido más fácil alquilar”.

El video sobre el comentario y los cálculos lo puedes ver aquí.

Las palabras de Raúl no han gustado. Al menos un reclamo ha caído a la cuenta de Instagram del programa que reza de la siguiente manera: “Qué pena que tú @rauldemolina siendo hombre y tienes una hija te expreses así de una mujer, de cuánto cuesta estar con Beli -Belinda-, no soy su fan, pero toda mujer merece respeto, sea quien sea, haga las cosas que haga, no deja de ser mujer. Por opiniones así es que todas las mujeres se atacan entre sí”.

El reclamo en concreto lo encuentras entre los mensajes que ha recibido este post:

Y aquí recordamos que en efecto Raúl de Molina es padre de una mujer, su hija Mia de Molina estuvo de cumpleaños recientemente. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

