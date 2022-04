Karol G asegura que de ella se rieron y le dice a sus fans: “No deje que se rían de usted”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G dio un concierto en Provenza, Medellín, Colombia, el cual anunció tan solo un día antes mediante sus redes sociales. La cantante colombiana decidió compartir con sus fanáticos en este lugar y ellos disfrutaron del show que la artista les ofreció desde un balcón.

La artista cantó temas como “Tusa” y “Provenza” en medio de los gritos de miles de sus fanáticos, quienes la acompañaron interpretando todas las canciones que la colombiana entonó.

Karol G no se despidió del evento sin antes enviarle un mensaje motivacional a las miles de personas que asistieron a verla.

“Hey, los amo pues. Los amo horrible. Gracias por venir a compartir”, dijo al inicio.

“Oigan, escuchenme esto que esto es super importante para mí que me lo escuchen: yo sé que ustedes me ven por ahí haciendo cosas en el mundo, en otros países, yo no sé como, pero yo soy de aquí y ustedes también pueden. No deje que le digan que no, no deje que se rían de usted, no deje nada que de mí también se rieron y dijeron lo que sea pero aquí estoy”, expresó la colombiana y sus fanáticos la aplaudieron y celebraron gritando.

Karol G regresó a su ciudad natal tras haber vivido unos días de ensueño: la colombiana se presentó en el festival de Coachella con dos shows que probablemente jamás podrá olvidar.

El primer día, la artista cantó sus temas más icónicos y homenajeó a varios cantantes de la industria musical latina tales como Shakira, Luis Fonsi, Ricky Martín y J Balvin.

En su segunda presentación en el importante evento musical, la cantante contó con la participación de Becky G para interpretar el tema “Mami” y con la aparición de J Balvin en el escenario.

“En mi recap de @coachella no podía faltar este preciso momento. Precisó y PRECIOSO!!! … el momento en el que entendí que era una realidad. Que todos esos meses de trabajo estaban ahí representándonos y que ese primer momento en ese escenario no se iba a volver a repetir jamás así que traté de disfrutármelo infinito. Gracias equipo por hacer que esa oportunidad valiera la pena, que todos la disfrutaran y quedara para la historia y gracias a ustedes, que sin saberlo, me regalaron unos de los mejores momentos de mi vida. Me dejaron llenita de amor y desbordada en motivación. Para siempre BICHOTELLA”, dijo la colombiana tras su segunda presentación en Coachella, de la cual compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram del momento en el que sus fanáticos le piden otra canción y ella entona una frase de “Tusa”.

