Los fans se cansan de Karol G y sus crípticos mensajes para Anuel AA: le piden que pase página y lo olvide ya

¿Será que el “Bebecito” ha vuelto a contactar a La Bichota y por eso Karol G se atrevió a lanzar este mega dardo en redes? La verdad detrás de cómo ha quedado la relación entre ellos es todo un enigma. Muchos pensaron que aún eran amigos cuando los vieron juntos en el escenario meses atrás. Pero con el pasar del tiempo, la cosa entre ellos parece haberse convertido en zona de guerra con muchas indirectas. El programa de Telemundo, La Mesa Caliente, quiere saber para quién era este mensaje, como todos nosotros. Pero ojo, que el público se ha cansado y le piden a la colombiana que ya pase página y se olvide del reguetonero.

A través del Instagram del programa “La Mesa Caliente” todos están comentando, porque la cuenta oficial del show conducido por Myrka Dellanos, entre otras, dejó el siguiente mensaje: “Karol G lanza tremendo dardo y deja a todos preguntándose … ¿A quién?”.

Ahora, aunque muchos quieran apoyar a Karol G aseverando que Anuel AA aún no la olvida o la supera, algunos también dicen que es más bien ella quien no logra olvidar al reguetonero, porque siempre que puede lo recuerda o trata de hacer alguna referencia sobre él. Por esto hay quienes le dicen: “La pobre, hace casi un año que lo dejó y aún ella sigue ella en Belén con los pastores… Quién no olvida a quién. Cambia la página, y búscate otro mejor”. Alguien más agregó: “No pues wow y ella tampoco lo ha olvidado porque siempre habla de él”. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Con el pasar de los días el programa La Mesa Caliente se va ganando un espacio entre el público televidente de Telemundo. La semana pasada, Myrka Dellanos conversó con nosotros y nos contó cómo el rating las está favorenciendo, y cómo al día de hoy todas están contentas con el resultado de lo que ven en pantalla. View this post on Instagram A post shared by Clary Castro / Online Editor (@clarycastro)

