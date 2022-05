Vuelca bar móvil en Atlanta y deja 15 personas heridas

La policía informó que 15 personas resultaron heridas después de que un “Pedal Pub” volcara mientras operaba en Atlanta el sábado pasado.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 p.m. hora local cerca de W Peachtree St y 14th St NE cuando la bicicleta eléctrica “se volcó mientras giraba” con las 15 personas a bordo, según el Departamento de Policía de Atlanta.

Poco después, el conductor del negocio, que en realidad es una enorme bicicleta eléctrica, ha sido arrestado y acusado de conducir bajo la influencia del alcohol, además de una violación del permiso comercial, dijo el departamento en su comunicado este domingo.

Dos personas figuraban en estado crítico y tres personas en estado grave tras el accidente, dijo la portavoz de Atlanta Fire & Rescue, Alyssa Richardson, según NBC News; mientras que otros 10 sufrieron heridas leves, agregó.

Los 15 clientes fueron trasladados a varios hospitales “con diversas lesiones”, según un comunicado del departamento . Ninguna de las lesiones parece poner en peligro la vida, según la APD.

BREAKING: 15 people were hurt and Atlanta fire is dealing with a “mass casualty incident” after this Pedal Pub crashed at the intersection of 14th and W. Peachtree St. 2 are in critical condition, 3 serious, 10 minor. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/0xWJ3ja6FE — Rob DiRienzo (@RobDiRienzo) April 30, 2022

Las imágenes de la escena de WXIA-TV muestran vasos de plástico rojos y otros desechos esparcidos por la carretera cerca del vehículo que volcó el sábado.

La estación también compartió imágenes de personas que parecen haber sido tomadas de un automóvil que pasaba momentos después de que ocurriera el accidente y que muestran a varias personas sentadas al costado de la carretera mientras otras las atendían.

Un testigo le dijo a FOX 5 Atlanta que vio el vehículo “volcado hacia un lado” desde un balcón cercano poco después del accidente. Ella afirma que la gente corrió rápidamente en ayuda de las víctimas y lo calificó como una escena “increíble y emotiva”. New: The driver of the pedal pub has been charged with DUI and a business permit violation, police tell us.



Thankfully Atlanta police say all 15 who were hurt do not have life-threatening injuries. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/zrTT0ZW1At— Rob DiRienzo (@RobDiRienzo) May 1, 2022

“Inmediatamente, el público salió, salió corriendo de sus autos, los levantó y salvó a las personas que estaban debajo”, explicó, y luego agregó que “la gente estaba saliendo de esta situación simplemente sentándose en la acera y la gente estaba claramente herida”, dijo.

“Pero el público, estaba tan impresionado, intervino tan rápido”, continuó. “Vi a este hombre en la calle, comenzó a dirigir el tráfico con sus [manos] desnudas… al instante”.

El Departamento de Policía de Atlanta está investigando el accidente.

También lee:

· 101 mascotas mueren durante un incendio en una casa de Florida; los dueños rescataban animales

· Arrestan a niñera de Florida por meter a un niño de 4 años a la secadora; el niño dijo que dio ‘vueltas y vueltas’

· Casos de envenenamiento por cannabis entre mascotas aumentan en Estados Unidos y Canadá