Fotógrafo que cobra $100 extra a modelos curvy demanda a sus detractores tras acusaciones de gordofobia

En redes sociales el fotógrafo con sede en Brooklyn, William Lords, fue avergonzado por cobrar a las modelos curvy $100 más que a las mujeres delgadas por sesiones fotográficas de cartera.



De acuerdo con la modelo de talla grande Sixtine Rouyre el amante de la lente cobra $950 a las modelos con cuerpos estándar, pero a las modelos plus les cobra $1,050, lo que generó una ola de críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.



Sixtine Rouyre, de 24 años, indicó que mide 5 pies y que sus caderas son de 43 pulgadas, y que Lords: “No quiere tener que mirarlos a través de su cámara”.

Rouyre y su agente Megan Mesveska no dudaron en etiquetar a William Lords como un “gordofóbico” y compartieron por las mismas vías los precios del profesional de la lente: “Este es sólo un ejemplo de lo horrible que es la industria del modelaje para, literalmente, cualquiera que tenga más de una talla cero”.



En el video de TikTok que ha sido reproducido más de 17 millones de veces también se puede escuchar como la afectada no puede dar crédito a la actitud del fotógrafo: “Como, ¿cómo tiene esto algún jodido sentido? ¿Cómo tiene sentido cobrar más porque la persona que está frente a usted a la que está tomando fotos es más grande? Dime cómo diablos eso tiene sentido. Se está mostrando gordofobia, es jodidamente repugnante y deberías avergonzarte de ti mismo”. @ericsondavidson Video stitched from @meganmesveskas #modeltok #fyp #williamlords #plussize ♬ UNDERWATER WONDERSCAPES (MASTER) – Frederic Bernard

El fotógrafo no se quedó de brazos cruzados y a su favor señaló que fotografiar a mujeres de talla grande implica un costo mayor porque los trajes de diseñador que busca para las sesiones de fotos cuestan más y son más difíciles de encontrar.



Tras su justificación, Lords presentó una demanda de $1,5 millones en la Corte Suprema de Manhattan en la que afirma haber recibido un sinfín de correos electrónicos amenazantes, ofensivos y vergonzosos de personas que tienen una mala opinión de él y su trabajo por los comentarios de Sixtine Rouyre.



“Lords no está disgustado por la apariencia de las modelos de talla grande y no discrimina a las modelos de talla grande. Si bien es relativamente fácil obtener ropa de diseñador para modelos de talla estándar, encontrar ropa de diseñador para modelos de talla grande es significativamente más difícil y costoso”, escribió en documentos judiciales.

