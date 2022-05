Johnny Depp perdió $22.5 millones de dólares tras el artículo de opinión de Amber Heard

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La batalla legal que sigue enfrentando a Johnny Depp y Amber Heard ha acarreado graves consecuencias para ambos actores. Ella sostiene que le ha costado su reputación y el respeto de la industria cinematográfica, y él cifra en una pequeña fortuna las pérdidas monetarias que ha sufrido desde su divorcio.

El agente del famoso intérprete de Jack Sparrow reveló este lunes, 2 de mayo, que hace tiempo llegó a un acuerdo verbal según el cual el actor cobraría $22.5 millones de dólares por rodar una sexta entrega de la franquicia ‘Pirates of the Caribbean’, que nunca llegó a materializarse porque a principios de 2019 “quedó claro que los productores de Disney iban en una dirección” que no incluía a Johnny Depp.

Jack Whigham testificó en el millonario juicio que enfrenta al antiguo matrimonio por un artículo de opinión que Amber escribió en 2018 para el Washington Post, presentándose como una víctima de violencia doméstica sin mencionar en ningún momento el nombre de su ex.

Según el agente de la famosa estrella de cine, las consecuencias de la publicación de ese artículo fueron “catastróficas” para la carrera de su representado.

“A partir de entonces fue imposible conseguirle una película de estudio, que es en lo que normalmente nos hubiéramos centrado en ese período de tiempo”, dijo Whigham.

El abogado de Amber señaló que no había ninguna prueba física o contrato que indicara que Depp había estado a punto de trabajar en otra película ‘Pirates of the Caribbean’, pero Whigham insistió en que a veces las negociaciones sobre el sueldo de un actor en un posible proyecto se cierran de forma verbal antes de poner nada por escrito.

“Sería justo decir que nunca he visto un documento … No he visto 22 millones escritos en una página, en eso lleva la razón”, admitió Whigham.

El actor renunció a su papel en la franquicia ‘Fantastic Beasts’ de Warner Bros. en noviembre de 2020 después de perder su muy publicitada demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide británico The Sun, que lo había descrito como un “golpeador de esposas” en uno de sus artículos.

El tribunal confirmó que las afirmaciones del medio eran “sustancialmente ciertas” y Heard testificó para respaldarlas. En marzo de 2021, su intento de anular el veredicto fue rechazado.

Al concluir su testimonio la semana pasada, Johnny Depp, que ha afirmado en múltiples ocasiones bajo juramento que nunca ha golpeado a Amber Heard ni a ninguna otra mujer, reveló que lo perdió “todo” a raíz de las acusaciones de malos tratos realizadas en su contra.

El actor sostiene que su “objetivo es demostrar la verdad” y limpiar su nombre en este nuevo juicio, que está siendo televisado en directo a través de varios medios.

Depp hizo cinco películas de ‘Pirates of the Caribbean’ con Disney, la más reciente de 2017: ‘Dead Men Tell No Tales’. La estrella, que consiguió una nominación al Oscar por interpretar al capitán Jack Sparrow en la primera entrega, quería dar al personaje una “despedida adecuada” y pensaba seguir haciendo películas de la franquicia “hasta que fuera el momento de parar”.

Sin embargo, al hablar de su desencuentro con los ejecutivos de Disney, Depp añadió que seguían tratándolo como si fuera “culpable hasta que se demuestre su inocencia”. También dijo que no volvería a trabajar con Disney aunque le ofrecieran $300 millones de dólares.

