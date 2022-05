Marcelo Díaz atacó a Reinaldo Rueda: “Se fue a robar toda la plata el viejo a Chile” [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Por segunda Copa Mundial de la FIFA consecutiva la Selección de Chile se quedó sin poder clasificar y el más reciente fracaso dejó secuelas imborrables en la generación dorada de La Roja. Ese camino lo inició Reinaldo Rueda y el futbolista Marcelo Díaz lo responsabilizó del gran fracaso.

La carrera de Rueda quedó tocada después de dirigir a dos selecciones (Chile y Colombia) que quedaron eliminadas del Mundial. Con los australes dirigió 27 partidos (17 amistosos), estuvo en seis duelos en la Copa América 2019 y llegaron a cuartos, luego dirigió cuatro partidos por Eliminatorias y solo ganó uno.

“Quedó a la vista que algo hubo. Vamos a ser sinceros, para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile” Marcelo Díaz – Hablemos del Bulla

El vallecaucano Reinaldo Rueda nunca convocó a Díaz en ese trayecto que estuvo en la selección chilena. Y eso desquicia al jugador histórico de esa selección: “Tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, agregó.

Incluso describió lo que era su momento, más el de su compañero Eugenio Mena en el Racing Club de Argentina.

“En su momento yo sabía que tenía nivel para la selección, en Argentina me iba muy bien. No solo tenía el nivel, soñaba con ir. Pero si te fijas, en Racing estaba el ‘Chueco’ Mena, que tenía un gran nivel y no lo convocaba. El ‘Mago’ Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y en el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba. Entonces, para mí es uno de los grandes responsables de que Chile se haya quedado fuera, porque quiso implementar un cambio que no era necesario”, indicó.

Desde los 28 minutos empieza la entrevista con Marcelo Díaz.

Cambio generacional forzado

Para el mediocampista que actualmente tiene 35 años de edad, el cambio generacional que impuso Rueda fue forzado. Y tampoco Martín Lasarte como seleccionador pudo encontrarle vuelta a la inclusión de nuevos jugadores al combinado austral.

“Ese cambio generacional no era necesario y fue forzado. No dio abasto, al mismo Aránguiz lo terminó sepultando de su nivel que tenía en ese momento. Me quedé con la espina, pero me quedé con la ilusión de jugar con La Roja, hasta que me retire”, finalizó.

