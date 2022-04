¿Indirecta para Anuel AA? Karol G aseguró que es “un polvito difícil de reemplazar”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los cantantes Anuel AA y Karol G finalizaron su relación amorosa en abril de 2021 y al parecer un año después continúan las indirectas entre ambos, hecho que inició desde que el rapero comenzara a verse envuelto sentimentalmente con ‘Yailin La Más Viral’.

Recientemente en su cuenta personal de Twitter la colombiana aseguró que es “un polvito difícil de olvidar” a lo que muchos creen que se trate de un mensaje para su expareja. Sin embargo, la frase que escribió forma parte de su nuevo tema musical.

La Bichota, como también es conocida en el mundo del entretenimiento, no dio mayores detalles sobre sus palabras, al mismo tiempo que no especificó si eso iba dirigido a una persona en particular, lo que dejó a más de uno asombrado.

Soy un polvito difícil de reemplazar ⛅️🌴🌊 — LABICHOTA (@karolg) April 22, 2022

Sus fanáticos no se hicieron esperar y gran parte de ellos la aplaudieron en una publicación que tiene más 161,9 mil corazones, así como muchos le dejaron mensajes de apoyo no solo tras lo sucedido con Anuel AA, también porque muchos están convencidos que este nuevo tema es bueno.

Sin embargo, el reguetonero ha hecho caso omiso ante las constantes críticas que ha recibido por su relación con Yailin, a quien ya le entregó un anillo de compromiso y también se tatuó el nombre de ella, lo mismo que hizo cuando estuvo con Karol G.

El nuevo tema musical de la colombiana titulado ‘Provenza’ hasta la fecha de publicación de esta noticia llevaba más de 10 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. La canción trata de volverse a encontrar con un viejo amor que es complejo de olvidar.

“La vibra, la magia, el amor y LA PAZ con la que fluyó todo. Grabar el video de Provenza me dejó cosas increíbles!! Pero nada tan especial como haber compartido con ella, mujeres de todas partes del mundo… hablamos de la vida, de sueños, de nuestras culturas, cantamos y la pasamos brutal mientras nos grababan un video musical. A ellas les dedico este post”, fue parte del mensaje que escribió en Instagram acompañado de unas fotos con las que fueron las modelos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

También aprovechó para agradecer lo humana que la hicieron sentir, además de lo especial y buena vibra que se tornó la grabación que fue realizada en Lanzarote, Islas Canarias.

