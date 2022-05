El Santiago Bernabéu le cayó encima al Manchester City en otra épica remontada del Real Madrid [Videos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No viene escrito en libros ni especificado en ninguna táctica preestablecida en el fútbol, a veces nadie le encuentra explicación ni la podrán hallar, pero es real. Por los intangibles y la mística que emana el Santiago Bernabéu el Real Madrid volvió a gestar otra obra maestra en noches de Champions League para llegar a la final de París.

Los milagros existen y cuando llegan a la Casa Blanca, no importa quiénes marcarán los goles. Esta vez la fortuna la tuvo Rodrygo Goes para marcar doblete en el 3-1 definitivo del Madrid en el partido de vuelta contra el Manchester City, que otra vez se quedó a las puerta de levantar la añorada Orejona que persigue Guardiola desde el 2017.

Cuando Riyad Mahrez sacudió su bombazo con pierna izquierda al minuto 73 el mundo entero creyó que era imposible otra remontada. Y claro, tenían los madridistas que meter tres goles, como mínimo dos para forzar la prórroga. La incredulidad reinó, salvo en la propia gente que asistió en la noche del 4 de abril al Bernabéu.

MAHREZ POWERS MAN CITY AHEAD! 💥 pic.twitter.com/7KdAbZauF1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 4, 2022

Mientras Mahrez celebraba, sin darse cuenta estaba activando una bomba nuclear futbolística en la Casa Blanca. Justo en ese momento la afición se levantó de sus asientos y se activó el plan de remontada. Ancelotti metió al campo a Marco Asensio y Eduardo Camavinga después del gol de Mahrez y antes de ese tanto Rodrygo ya tenía sus primeras acciones ofensivas.

THE GOAL THAT GAVE REAL MADRID HOPE. ⚪️ pic.twitter.com/KZGXCNa9fU— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 4, 2022

Camavinga con balón largo habilitó a Benzema y éste de primera le dejó el balón servido a Rodrygo Goes para empatar 1-1 al 90’. Ya se empezaban a jugar los seis minutos de añadido y al 91’ llegó el centro por derecha de Dani Carvajal para que Rodrygo mandara a guardar el 2-1 y el 5-5 en el global. TWO GOALS IN TWO MINUTES FROM RODRYGO TO LEVEL THE TIE. BERNABEU BEDLAM! 🤯 pic.twitter.com/UAr6zwvhm2— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 4, 2022

La prórroga era inevitable y ahí la historia no iba a cambiar

Había alguien que quería volver a marcar y estaba desconectado de cara al gol en los 90 minutos reglamentarios. Ese era Karim Benzema, y la afición confiaba en que iba a tener su momento de gloria.

Y como no, al 95 ganó una carrera y se anticipó al defensor para que le pitaran un penal. Y desde el manchón definió con sutileza hacia su lado derecho mientras que Ederson eligió el izquierdo. Era el 3-1 definitivo y el tanto número 15 del delantero francés en la presente UEFA Champions League. KING KARIM IS INEVITABLE.



REAL MADRID SHOWING WHY THEY ARE THE KINGS OF EUROPE. 💥 pic.twitter.com/nWF0itchuO— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 4, 2022

La cita es el próximo 28 de mayo en el Stade de France en París. Real Madrid y Liverpool FC disputarán la gran final 2022 de la Champions League. Rememoran la vivida en Kiev en 2018.

Te podría interesar:

– Homenaje a Karim Benzema: Espectacular mosaico de la afición para recibir al Real Madrid frente al Manchester City [Fotos]

– Chelsea no se vende: rechazan oferta de casi $7,000 millones de dólares del copropietario de Mercedes

– Leyenda de la Juventus y la selección italiana se encuentra en estado crítico