Francisca Lachapel se casa este viernes en República Dominicana, pero se queda sin luna de miel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Francisca Lachapel se casa este viernes en República Dominicana, ante los ojos de todos sus seguidores a través de “Despierta América“. A unas horas de partir para su tierra natal, la dominicana confiesa que no habrá luna de miel después de la boda y en cambio sí es supersticiosa y no faltarán las tradiciones que atraigan la buena suerte.

Dicen que para tener un matrimonio feliz y duradero, la novia tiene que llevar algo viejo que representa el pasado, los orígenes, la familia; algo nuevo que simboliza el futuro, la nueva vida en común; algo prestado, que está relacionado con la amistad para atraer la felicidad y algo azul, que representa la fidelidad.

¿Seguirás esta superstición?

No lo tenía como en la cabeza, pero precisamente ayer mi ‘wedding planner’, que se llama Magie Suarez, ella me dijo eso y ‘bueno, vamos a ver la lista, lo que te falta: ¿Tienes algo viejo, algo nuevo y toda la cosa.. algo azul?’, y yo ‘¡noooo!’. No tengo nada azul, y ahí empezamos a pensar.

Continúa: “Le pregunté a mi mamá que qué tenía que me pudiera prestar que me combinara con el evento. Lo azul me dijo Magie que eso era lo de menos porque eso podríamos arreglarlo con una cintita o algo azul ponerlo en el vestido y eso también está resuelto, y algo viejo que nos faltaba; los anillos, porque acuérdate que nosotros nos habíamos casado ya (por lo civil) cuando nuestra boda iba a ser en Italia, entonces ahí están, y algo nuevo que sería el vestido”. “Yo lo voy a hacer porque yo sí prefiero estar segura en ese sentido y creer en esas cosas”.

La futura novia confiesa que pensó en llevarse a su hijo Gennaro a la Luna de Miel, hasta que lo conversó con Francesco y terminó complaciendo a su esposo, aunque ese viaje tendrá que esperar.

“Eso todavía era de que si lo llevábamos o no lo llevábamos, entonces Francesco me dice ‘pero si lo llevamos no es luna de miel’; entonces, de verdad que el sentimiento de culpa a una madre nunca se le quita y yo batallo mucho con eso, porque me da dolor dejar a Gennaro para todo, y para la boda también tengo que complacer al marido, entonces sí vamos a tener Luna de Miel, pero no va a ser inmediatamente, no va ser luego de la boda, nos vamos a esperar como para septiembre, y nos vamos sin Gennaro”.

No te has separado así antes, ¿no?

Le he dejado por pedacitos, como dos días, pero no una semana; diez días eso va a estar duro, y los dos

¿Con quién lo dejarás?

Lo dejo con mi mamá y con una señora que se llama Mary que me ayuda con él, que me lo cuida cuando yo estoy trabajando.

Lee más sobre Francisca Lachapel:

Univision muestra a Francisca luciendo vestidos de novia y el público eligió su favorito

No todos en Despierta América van a la boda de Francisca Lachapel, tristemente

Jomari Goyso baila con Francisca Lachapel al ritmo de bachata quebrada, para celebrar que su boda se acerca