Repartidor de pizzas compró billete ganador de lotería con unos amigos; ahora no quieren darle parte del premio

Por ahí dicen que el dinero es peligroso, sobre todo cuando se mezcla en relaciones personales, ya que estas pueden llegar a su fin por una serie de disputas y mal entendidos económicos.

Ese es el caso de un hombre que radica en Windsor, Canadá, llamado Philip Tsotsos, quien recurrirá ante la justicia de su localidad para demandar a un grupo de amigos luego de que en conjunto hubieran comprado un billete de lotería que resultó ganador de un premio millonario pero que no quisieron compartir con él.

Según indica BBC, en total un grupo de 16 amigos, incluido Tsotsos, obtuvieron el premio máximo de Lotto Max de Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG), acumulando una cifra equivalente a los $700,000 dólares.

Philip, quien trabaja como repartidor de pizzas, indicó que el es el ganador número 17 de dicho premio de lotería, por lo que ahora le pide a sus amigos le den la parte que le corresponde.

“Sus sueños se hicieron realidad. ¿Por qué deberían robar el mío?”, indicó Tsotsos.

La cantidad que está exigiendo el repartidor de pizzas es de unos $42,000.

De igual modo, explicó que se enteró por redes sociales que su billete colectivo de lotería había sido el ganador y que incluso, les recriminó a sus amigos por no haberle dado la noticia.

“¿Por qué no me dijeron que ganaron? Estos muchachos son como una familia para mí”, lamentó. Según la investigación, sus amigos le habrían pedido en 2 ocasiones el dinero del boleto, pero él no lo pagó a tiempo. No obstante, los amigos del demandante aseguran que no le correspondería el dinero, ya que él nunca pagó lo que le correspondía para comprar el ticket.

Frente a esto, Tsotsos se defendió y comentó a la justicia que funcionaban con un sistema de “exclusión”, por lo que debían pagar una cuota reglamentaria para continuar en el grupo. Esta cuota no siempre fue pagada por el hombre, quien llegó a deber hasta unos $120, detalló CBC.

Esta demanda aún está en proceso de investigación, por lo que todavía no se ha dado un veredicto al respecto.

