Amber Heard se derrumba al testificar sobre la primera vez que Johnny Depp supuestamente la golpeó

Después del testimonio explosivo de Johnny Depp, Amber Heard finalmente subió al estrado para contar su versión de la historia.

Cuando Amber comenzó su testimonio, se le vio derrumbarse mientras se presentaba una vez más como víctima de agresiones físicas y hasta sexuales por parte de Johnny.

La primera vez que Depp la golpeó, según contó ella, fue en 2013 cuando se rió de su tatuaje “Wino”, una alteración de un tatuaje que tenía para la actriz Winona Ryder, con quien estuvo comprometido antes.

“Me reí porque pensé que estaba bromeando”, lo que enfureció a Johnny, pues supuestamente este procedió a abofetearla.

“Me abofeteó en la cara y me reí. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que debía ser una broma, pero luego él dijo: ‘¿Crees que es tan divertido? ¿Crees que es divertido, perra?’ Luego me volvió a abofetear”, recordó.

Amber sostiene que ambos se encontraban teniendo una “conversación normal” sentados en un sofá y que Johnny, quien se encontraría en estado de embriaguez, no se tomó nada bien que la actriz se riera.

“Estaba claro que no era una broma. No me moví ni me asusté. Solo lo miré. Y me abofeteó una vez más, fuerte. De repente me doy cuenta de que sucedió lo peor que me podía pasar. Nunca lo olvidaré, cambió mi vida” Amber Heard

Desde entonces ella sabía que debía dejar a Depp, pero no se atrevió a hacerlo.

“Sabía que no podía simplemente perdonarlo, porque eso significa que volverá a suceder”, dijo entre lágrimas y añadió: “Quería creerle, así que elegí hacerlo”.

Johnny Depp está demandando a Amber Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, después de que ella escribiera un artículo de opinión en diciembre de 2018 en The Washington Post describiéndose a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Cuando su abogado le preguntó cómo se sentía con respecto al caso, Amber afirmó: “es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”.

“Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Escuchar a personas que conocí, algunas bien, otras no, mi exesposo con quien compartí una vida, hablar sobre nuestras vidas de la manera en que lo han hecho”, expresó.

Aunque no usó el nombre de Depp en el artículo, se creía ampliamente que se trataba del actor dados los detalles que coincidieron con el final de su matrimonio en 2016.

El testimonio de Heard había sido muy esperado en el juicio de la demanda por difamación de $50 millones presentada en su contra por Depp, quien alega que ella dañó su reputación y su carrera con afirmaciones falsas de abuso doméstico.

Amber regresará al estrado este jueves, su segundo día de testimonio en el juicio que comenzó el pasado 11 de abril y se estima finalice en un par de semanas.

